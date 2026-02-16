77歲鄭少秋愛女美國驟逝！崩潰無法見最後一面 消失3年行蹤曝光

鄭少秋在大女兒離世後深受打擊。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕77歲的港星鄭少秋當年以《楚留香》、《倚天屠龍記》等戲劇作品走紅，情史豐富的他有過3段婚姻，共有4個孩子。遺憾的是，他與第一任妻子盧慧茹所生的大女兒鄭安儀在2023年於美國輕生，深受打擊的鄭少秋自此人間蒸發，就連好友都無法取得聯繫。

其實鄭少秋早在2019年與汪明荃舉行演唱會後，就減少公開活動，最後一次露面是他在機場偶遇汪明荃的合照。

鄭少秋情史豐富，與沈殿霞與育有一女鄭欣宜。（香港星島日報）

據港媒報導，鄭安儀2023年在美國離世，因為法律限制，鄭少秋無法親自送女兒走最後一程，讓他非常崩潰，現任妻子官晶華受訪坦言，這件事造成他心裡很大的遺憾。

鄭少秋深受打擊久久無法平復，這3年多來都不願露面，直到前陣子資深男星許紹雄過世，才有媒體發現他的蹤跡，同樣非常低調。而汪明荃去年受訪表示，現在幾乎連絡不到鄭少秋，也不想打擾對方或問他有沒有復出計畫，只能給他療傷空間。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

