娛樂 最新消息

一封信毀心血？ 酷奪回頻道首發聲

法籍網紅「酷」（左）去年憑大型節目《中文怪物》爆紅。（翻攝自YouTube）法籍網紅「酷」（左）去年憑大型節目《中文怪物》爆紅。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「酷」Ku去年憑大型節目《中文怪物》爆紅，人氣水漲船高，YouTube頻道「酷的夢」更累積大批死忠粉絲。沒想到兩週前卻驚傳頻道遭盜，讓他急得四處發文求救，粉絲也紛紛幫忙出主意，所幸在各界協助下成功奪回帳號。

昨（14日）酷終於更新頻道，上傳跨年前挑戰大啖台北101的影片，這也是他「失而復得」後的第一支作品。他在片中自嘲：「大家不要像我一樣被詐騙。」一句話讓粉絲又心疼又佩服。

酷透露兩週前收到一封看似由Adobe官方帳號寄出的電子郵件，沒想到是詐騙陷阱。（翻攝自YouTube）酷透露兩週前收到一封看似由Adobe官方帳號寄出的電子郵件，沒想到是詐騙陷阱。（翻攝自YouTube）

一封假合作信釀災！點擊連結瞬間被盜

回顧整起事件，酷透露兩週前收到一封看似由Adobe官方帳號寄出的電子郵件，內容聲稱擁有4.6億訂閱者的YouTuber「MrBeast」有意合作，信中還附上專屬連結。滿心期待的他一時不察點擊網址，卻瞬間掉入詐騙陷阱，整個頻道被盜走。

發現自己無法登入後，酷立刻在社群發出限時動態求救，甚至緊急尋求在Google工作的朋友協助，焦急直呼：「好緊張，怎麼辦？」消息曝光後讓粉絲看了都替他捏把冷汗。

酷找回YouTube頻道後，最慶幸的是影片沒有被亂刪。（翻攝自YouTube）酷找回YouTube頻道後，最慶幸的是影片沒有被亂刪。（翻攝自YouTube）

幸運救回頻道！最慶幸一件事

所幸在多方奔走下，頻道最終成功找回。酷懷疑詐騙郵件來源可能來自俄羅斯，而他最慶幸的，是所有影片都沒有被刪除，等於保住多年心血。他也坦言，終於能解除「緊急狀態」，心中大石落地。

酷日前舉辦尾牙犒賞團隊。（資料照，高市府提供）酷日前舉辦尾牙犒賞團隊。（資料照，高市府提供）

從一人自拍到200萬訂閱　酷尾牙感性告白

經歷驚魂記後，酷日前舉辦尾牙犒賞團隊。他感性表示：「從8年前一個人在房間自拍開始，那時沒什麼錢，給不起獎金；拍片時情緒不成熟，常常發脾氣，到頻道達到200萬訂閱，如今終於能慢慢給出越來越厚的紅包。」

一路走來的轉變，也讓粉絲看見他的成長與責任。酷表示未來希望能與團隊拍出更多優質內容，不再讓粉絲擔心。

點圖放大
點圖放大

