娛樂 電影

（影）春節最鬧動畫！《萌寵列車》浣熊當主角變動物版《玩命關頭》

〔記者鍾志均／綜合報導〕春節最鬧動畫來了！法國動畫團隊打造的《萌寵列車》從片名聽起來萌到不行，實際卻是一場節奏狂飆、笑點暗藏的動物冒險大片，主角還是一隻身手矯健、專偷不義之財的浣熊。

《萌寵列車》將兩群動物的反差作為故事看點。（天馬行空提供）《萌寵列車》將兩群動物的反差作為故事看點。（天馬行空提供）

《萌寵列車》故事圍繞在一列高速行駛的火車上，性格、背景南轅北轍的動物們被困在同一節車廂。從家養寵物到野生動物，從警犬、大蛇到超市吉祥物烏龜，甚至還有明星氣場滿滿的蛇類角色，角色設定五花八門。

最高潮的場面，莫過於浣熊在車廂內大展身手，與反派蜜獾上演近身單挑。窗外風景飛逝、車廂劇烈晃動，連桌椅都跟著抖動，視覺上完全是動畫版動作爽片。導演坦言，最大挑戰不是角色設計，而是「讓高速移動的火車看起來夠真」。窗外景色不停變換、火車時而加速時而顛簸，車廂內有些物品會晃、有些不會晃，這些細節全都要一一處理。

栩栩如生的動物角色，加上緊張刺激的火車冒險故事，讓大小朋友都能看得開心。（天馬行空提供）栩栩如生的動物角色，加上緊張刺激的火車冒險故事，讓大小朋友都能看得開心。（天馬行空提供）

片中有一隻被網紅飼養的吉娃娃，糖分與網路重度成癮，動不動就滿嘴陰謀論；還有一隻灰貓，每次看到人類拍「惡整動物」影片就氣到炸毛。導演直言，如果用真人演這些橋段會顯得說教，但透過動畫呈現，反而變成黑色幽默，笑著笑著，會突然覺得哪裡怪怪的。《萌寵列車》在台上映中。

