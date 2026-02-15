《甄嬛傳》聊天室為什麼刷粉色鱷魚？內哏報你知

農曆春節年假八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節年假八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》（下稱《甄嬛傳》）24小時馬拉松直播，第一輪「皇上駕崩」部分就創下最高6.7萬人同時線上觀看的紀錄，直播聊天室更是被戲稱為「諧音哏的煉蠱場」，誕生大量結合劇情、時事、創意的諧音哏，令人津津樂道。

《甄嬛傳》每當唱到片尾曲聊天室都會刷一排「粉紅色、嘴巴張開的鱷魚」。（翻攝自YouTube，經後製處理）

有網友在Threads上提問，看《甄嬛傳》馬拉松直播時，每當唱到片尾曲聊天室都會刷一排「粉紅色、嘴巴張開的鱷魚」，不知道是什麼意思？熱心網友紛紛回覆，是因為《甄嬛傳》片尾曲《鳳凰于飛》歌曲後面會越唱越激昂、大聲，跟粉色鱷魚嘴巴張大的形象相似。

劇中台詞「無比噁心」被網友諧音為「5B2C」。（翻攝自YouTube）

除此之外，還誕生許多流行語例如「5B2C」對應台詞「無比噁心」；「富察貴人被叫去磨墨」則是「察の磨手」；「甄嬛（莞嬪）跳驚鴻舞」是「莞Aden大跳」；「皇上送沈眉莊菊花」的橋段則結合近日熱門遊戲「Pikmin Bloom」而被戲稱為「大清皮克敏」。《甄嬛傳》馬拉松直播不僅成為粉絲們過年專屬的儀式感，聊天室的「內哏」也掀起許多討論。

莞Aden大跳驚鴻舞。（翻攝自YouTube）

