自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》聊天室為什麼刷粉色鱷魚？內哏報你知

農曆春節年假八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播。（翻攝自YouTube）農曆春節年假八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節年假八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》（下稱《甄嬛傳》）24小時馬拉松直播，第一輪「皇上駕崩」部分就創下最高6.7萬人同時線上觀看的紀錄，直播聊天室更是被戲稱為「諧音哏的煉蠱場」，誕生大量結合劇情、時事、創意的諧音哏，令人津津樂道。

《甄嬛傳》每當唱到片尾曲聊天室都會刷一排「粉紅色、嘴巴張開的鱷魚」。（翻攝自YouTube，經後製處理）《甄嬛傳》每當唱到片尾曲聊天室都會刷一排「粉紅色、嘴巴張開的鱷魚」。（翻攝自YouTube，經後製處理）

有網友在Threads上提問，看《甄嬛傳》馬拉松直播時，每當唱到片尾曲聊天室都會刷一排「粉紅色、嘴巴張開的鱷魚」，不知道是什麼意思？熱心網友紛紛回覆，是因為《甄嬛傳》片尾曲《鳳凰于飛》歌曲後面會越唱越激昂、大聲，跟粉色鱷魚嘴巴張大的形象相似。

劇中台詞「無比噁心」被網友諧音為「5B2C」。（翻攝自YouTube）劇中台詞「無比噁心」被網友諧音為「5B2C」。（翻攝自YouTube）

除此之外，還誕生許多流行語例如「5B2C」對應台詞「無比噁心」；「富察貴人被叫去磨墨」則是「察の磨手」；「甄嬛（莞嬪）跳驚鴻舞」是「莞Aden大跳」；「皇上送沈眉莊菊花」的橋段則結合近日熱門遊戲「Pikmin Bloom」而被戲稱為「大清皮克敏」。《甄嬛傳》馬拉松直播不僅成為粉絲們過年專屬的儀式感，聊天室的「內哏」也掀起許多討論。

莞Aden大跳驚鴻舞。（翻攝自YouTube）莞Aden大跳驚鴻舞。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中