娛樂 音樂

小年夜家家戶戶準備拜天公 周董突提問：過年是不是不要罵髒話比較好？

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（15日）是小年夜，不少民眾家裡已開始準備晚上11點之後要拜天公，迎接馬年來臨，不過「周董」周杰倫小年夜還是忙著錄製新歌，透露自己唱到都快燒聲了，家中愛犬卻躺得超爽，讓他很想飆髒話，卻又擔心快過年了，是否不要罵髒話比較好，發文內容逗笑網友。

周杰倫小年夜還在趕工錄唱新歌。（翻攝自IG）周杰倫小年夜還在趕工錄唱新歌。（翻攝自IG）

周董前兩天剛宣布，全新巡演「嘉年華Ⅱ周杰倫2026世界巡迴演唱會」將在4月3日起跑，新歌錄音也接近尾聲，不料他靈感大爆發，又加碼寫新歌，因此有點擔心歌曲太多，若讓新專輯曲目超過12首不知道好不好。

今晚周董談到：「小年夜了還在錄，知道為什麼嗎？因為又寫了新歌，我有點不知道這張專輯超過12首是不是有點多了。」接著他又放上愛犬爽躺的照片，自爆：「重點是老子唱到聲音快沒了，然後這隻躺這麼爽。」

靈感爆發是好事，但周董說：「煩的就是靈感來了，但又朝專輯錄完又越遠了，才錄完一首又有新的，你們說說看怎麼選擇？」似乎陷入兩難。而他原本想煮東西轉換一下心情，不料愛犬又跑來亂。

有趣的是，周董突然想到：「快過年了，是不是不要罵髒話比較好？還是我可以說『馬』的。」特別放上馬的圖案，代替「馬」字。

