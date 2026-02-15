《中華一番》最新劇情超扯 小當家被賜死靠這招「復活」？

《中華一番！極》最新一話的展開讓讀者都驚掉下巴。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕日本人氣漫畫《中華一番！極》的作者小川悅司日前在社群自爆不小心把主角「小當家」（劉昴星）畫死了，劇情圓不回來，甚至崩潰求助AI。沒想到在最新的第195話劇情中，小當家疑似透過「粒子」型態重新聚合、復活，讓讀者全都傻眼，直呼「這哪招？」

作者小川悅司不小心畫死主角「小當家」，崩潰求助AI。（翻攝自X）

在第182話中，主角小當家在一場料理對決中賭上性命，輸掉比賽後將被賜死。作者小川悅司也沒料到會搞成這樣，在去年12月31日發文：「2025年、連載30週年的這一年，沒想到主角死了…我還問了AI接下來要怎麼樣比較好，希望給我詳細的指示，結果沒有給我滿意的答案，所以我決定想別的方法。」隨後宣布休刊至2026年1月30日。

小當家在最新一話劇情中，疑似將以「粒子」型態回歸。（翻攝自X）

最新推出的195話中，因小當家在射線的照射之下被分解成了粒子，後宮廷內膳房副主廚「卡卡」進行了一種與中國神話中的神獸「帝江」交流的儀式，試圖召喚小當家的粒子想讓他復活，劇情最後，粒子竟真的聚合成小當家的輪廓。

對於最新劇情的神展開，網友們紛紛驚嘆「連AI都寫不出這種劇情」、「分子料理不是這個意思」、「根本不是廚師，是法師吧」。

