娛樂 電視

（除夕綜藝5）徐乃麟開戰「怒摔手稿」！曾國城頭頂金元寶遭偷襲

「樂天女孩」《神馬攏賀添財衝衝衝》甜美開場。（華視提供）「樂天女孩」《神馬攏賀添財衝衝衝》甜美開場。（華視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕華視除夕招牌《神馬攏賀添財衝衝衝》今年由徐乃麟、曾國城率領張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱熱鬧登場。節目一開場便由「樂天女孩」帶來電力十足的應援舞，大學姊籃籃與巫苡萱的驚喜合體更讓棚內氣氛嗨到最高點。沒想到，剛跳完就被徐乃麟狠虧兩人只跳四個八拍「太輕鬆」，乃哥的毒舌功力依舊，讓兩位啦啦隊女神哭笑不得，也為整晚的火藥味揭開序幕。

曾國城和徐乃麟坐鎮華視除夕夜。（華視提供）曾國城和徐乃麟坐鎮華視除夕夜。（華視提供）

在充滿體力考驗的「才高八斗」關卡中，藝人必須頭頂乒乓球同時狂抖計步器。乃哥隊的「美麗本人」賣力抖到上氣不接下氣，沒想到徐乃麟一看計步器數字，竟氣到當場「怒摔手稿」，大喊不要看了，場面火爆又滑稽。隨後，乃哥與城哥這對老戰友更被拱下場對決，眾人趁亂在兩人頭頂放上「巨大金元寶」，徐乃麟豪氣放話元寶不掉就加5000分，引來曾國城吐槽「那不要動就好了啊！」。遊戲開始後，曾國城為了保住元寶認真到「瞪大雙眼不敢眨」，乃哥卻在一旁頻頻伸手「戳人」搞破壞，兩人幼稚又真實的互動讓全場嘉賓笑到崩潰，最後計步器分數揭曉更讓乃哥尷尬到只能原地傻笑。

「桃園三結義」曾國城飾演大哥劉備，許孟哲飾演二哥關羽，張立東是小弟張飛。（華視提供）「桃園三結義」曾國城飾演大哥劉備，許孟哲飾演二哥關羽，張立東是小弟張飛。（華視提供）

除了激烈的遊戲對抗，今年華視更推出由經典故事改編的古裝短劇單元。在「桃園三結義」中，曾國城飾演大哥劉備、許孟哲飾演關羽，而最不安分的小弟張飛則由張立東擔綱。張立東在對戲過程中頻頻強行置入「冷笑話」，讓原本嚴肅的古裝情境瞬間結冰，城哥與許孟哲當場被凍在原地無言以對，張立東只好自找台階要大家「大過年的較笑咧」。這種結合經典遊戲與荒謬短劇的編排，讓華視成功在除夕夜打出最強笑料牌。

【播出資訊】華視，2026年2月16日20：00～22：15

