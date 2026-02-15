自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（除夕綜藝2）康康化身魔鬼教練強逼走音！杜忻恬拚舞「男版蔡依林」全場噴汗

《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。（中視提供）《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。（中視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕中視今年推出的《馬力全開紅白歌合戰》，由康康領軍陳孟賢、許志豪等六位實力派主持，節目主打「馬年應景」與「綜藝魂」。康康在開場便發揮冷面笑匠功力，出奇招在比賽中加入「惡搞元素」，甚至引發歌手比拚誰能把歌唱得更走音，這種不按牌理出牌的幽默，為除夕夜注入了久違的純粹笑料。

陳孟賢尬舞汗流浹背，杜忻恬性感唱跳迷倒全場。（中視提供）陳孟賢尬舞汗流浹背，杜忻恬性感唱跳迷倒全場。（中視提供）

節目聚焦在跨世代的情歌對唱，特別是觀眾熱愛的「CP組合」李子森與杜忻恬，今年再度預告會有高甜度且高水準的對唱橋段。為了強化競爭感，製作單位請來了紀明陽、許常德、江志豐等資深音樂人組成毒舌評審團，讓歌手們在表演時不只要顧及舞台張力，還要應付評審們辛辣的點評。

中視《馬力全開紅白歌合戰》叫陣開嗆　五大音樂人當評審破天荒同台。（中視提供）中視《馬力全開紅白歌合戰》叫陣開嗆　五大音樂人當評審破天荒同台。（中視提供）

杜忻恬這次徹底解放，換上超辣戰袍化身性感女神比拼與被譽為「男版蔡依林」的陳孟賢，兩人還驚喜合體，挑戰蔡依林的經典神曲《Mr.Q》，在台上展現高難度的同步排舞，不僅眼神充滿挑逗，更將氣氛點燃至最高點，演出結束後兩人汗流浹背、喘到說不出話。

【播出資訊】中視主頻、中天綜合台、中天娛樂台，2026年2月16日20：00～00：00

相關新聞：除夕綜藝5大特別節目盤點！林志穎睽違16年回歸紅白 AI豬哥亮「顯靈」參戰

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中