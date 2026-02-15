（除夕綜藝2）康康化身魔鬼教練強逼走音！杜忻恬拚舞「男版蔡依林」全場噴汗

《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。（中視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕中視今年推出的《馬力全開紅白歌合戰》，由康康領軍陳孟賢、許志豪等六位實力派主持，節目主打「馬年應景」與「綜藝魂」。康康在開場便發揮冷面笑匠功力，出奇招在比賽中加入「惡搞元素」，甚至引發歌手比拚誰能把歌唱得更走音，這種不按牌理出牌的幽默，為除夕夜注入了久違的純粹笑料。

陳孟賢尬舞汗流浹背，杜忻恬性感唱跳迷倒全場。（中視提供）

節目聚焦在跨世代的情歌對唱，特別是觀眾熱愛的「CP組合」李子森與杜忻恬，今年再度預告會有高甜度且高水準的對唱橋段。為了強化競爭感，製作單位請來了紀明陽、許常德、江志豐等資深音樂人組成毒舌評審團，讓歌手們在表演時不只要顧及舞台張力，還要應付評審們辛辣的點評。

中視《馬力全開紅白歌合戰》叫陣開嗆 五大音樂人當評審破天荒同台。（中視提供）

杜忻恬這次徹底解放，換上超辣戰袍化身性感女神比拼與被譽為「男版蔡依林」的陳孟賢，兩人還驚喜合體，挑戰蔡依林的經典神曲《Mr.Q》，在台上展現高難度的同步排舞，不僅眼神充滿挑逗，更將氣氛點燃至最高點，演出結束後兩人汗流浹背、喘到說不出話。

【播出資訊】中視主頻、中天綜合台、中天娛樂台，2026年2月16日20：00～00：00

