（除夕綜藝1）King＆Prince海外首秀獻台 林志穎回歸「跨世代合體」台下淚目

林志穎率領FEniX、U:NUS、F.F.O帶來經典歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶〉》。（台視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕今年《2026超級紅白藝能大賞》成功將情懷搬上舞台，最具指標性的亮點，莫過於睽違16年重返紅白舞台的「小旋風」林志穎，他不僅再現經典的帥氣舞台，更與從《原子少年》脫穎而出的新生代男團FEniX、U:NUS及F.F.O同台接力，象徵台灣偶像精神的傳承，90年代偶像與20年代男團的夢幻同框，蘇慧倫、比莉也祭出最強回憶殺。

King＆Prince海外首場演出獻給台灣。（台視提供）

在國際規格上，日團King & Prince選在出道8週年之際將「海外處女秀」獻給台灣，永瀨廉與高橋海人為台灣粉絲「Tiara」量身打造了驚喜橋段，力求展現與日本節目截然不同的互動感。另一組全球男團&TEAM則是由台灣男孩Nicholas（王奕翔）率領，帶來他們標誌性的「刀群舞」演出，引發全場歌迷尖叫。

請繼續往下閱讀...

＆TEAM演出，尖叫聲掀翻小巨蛋天花板。（台視提供）

除了熱血男團，製作單位將充滿台灣味的人情麵攤直接搬進小巨蛋，由台語歌王歌后蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃聯手演繹經典金曲。透過Lulu、陳明珠與黃偉晉的幽默情境劇串場，讓台語歌曲不再只是表演，而是融入了一種圍爐特有的溫馨敘事，讓台視保住了除夕夜的話題主導權。

紅白擔擔麵集結蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃。（台視提供）

【播出資訊】台視主頻道，2026年2月16日19：00

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法