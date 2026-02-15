自由電子報
娛樂 最新消息

不只老蕭放閃！阿妹情人節同台男友 公開愛的結晶

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer愛得甜蜜，日前也抱著毛孩子「蕭寶寶」一起入鏡為雜誌拍攝幸福照片，而金曲歌后「阿妹」張惠妹和調酒師男友Sam同樣愛得甜蜜，儘管平常阿妹不太會主動放閃，多半是男友三不五時在社群展現對她的愛，但昨（14日）情人節，阿妹難得公開和帥男友同台了，大方分享兩人「愛的結晶」。

張惠妹現身她和男友合開的酒吧，客串DJ。（翻攝自IG）張惠妹現身她和男友合開的酒吧，客串DJ。（翻攝自IG）

今年初阿妹在家鄉台東舉辦的台東跨年晚會轟動全台，好評不斷，之後阿妹沒有公開在台露面，直到昨天情人節，她現身與男友Sam精心打造的全新酒吧「希拉海」，在眾多「電燈泡」的參與下，共度難忘的情人節。

不只老蕭放閃！阿妹情人節同台男友 公開愛的結晶阿妹男友Sam是帥氣調酒師。（翻攝自IG）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阿妹和男友開設的「希拉海」，位在台東鐵道藝術村附近，昨舉辦情人節派對，吸引許多粉絲上門捧場，阿妹男友還客串DJ，她也偶爾現身DJ台小試身手，現場客人則開心高唱阿妹的歌曲《三天三夜》、《渴了》等歌曲，阿妹的妹妹Saya也去感受熱鬧氣氛，直呼現場客人好嗨喔。

阿妹男友在情人節派對上當起DJ播放音樂。（翻攝自IG）阿妹男友在情人節派對上當起DJ播放音樂。（翻攝自IG）

難得看到阿妹出現，現場客人頻頻拿出手機搶拍阿妹，她則笑著對大家說：「你們是來玩的，不要一直拍照。」希望大家融入歡樂的氣氛中。

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

