娛樂 最新消息

直擊》吳敦辭世 陳楚河現身一句話藏情義

演員陳楚河低調現身吳敦告別式。（記者王文麟攝）演員陳楚河低調現身吳敦告別式。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕影劇大亨吳敦3日清晨於睡夢中辭世，享壽77歲。今（15日）中午於台北市懷愛館舉行告別式，與吳敦交情甚篤的演員陳楚河低調現身，神情沉重，成為現場關注焦點。

約下午1點52分，陳楚河受訪時語氣平靜卻難掩情緒。談到見最後一面，他淡淡說：「想講的都講了。」被問到心情，他坦言自己在靈堂其實哽咽了，「看最後一眼，跟他道別，不想停留太久。」

吳敦曾是竹聯幫大老，參與「江南案」入獄服刑，出獄後轉身投入影視圈，成為台灣電影圈重量級人物。他的人生像一部電影，充滿轉折。

陳楚河表示吳敦對他而言，更像是另一種人生導師。（記者王文麟攝）陳楚河表示吳敦對他而言，更像是另一種人生導師。（記者王文麟攝）

陳楚河回憶，吳敦對他而言，不只是長輩，更像是另一種人生導師。「在社會上，他教我做人做事，禮貌、應對，甚至喝酒的分寸。」「他教我怎麼做。」陳楚河回憶道。

吳敦服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始讀書，兩人情誼深厚。陳啟禮的兒子正是陳楚河，這段跨越江湖與影壇的情誼，也讓兩家往來密切。

陳楚河透露：「跟家人都很熟，常常碰面。」甚至苦笑說：「沒有夢到他，因為已經太常看到他了。」

去年10月，吳敦才舉辦新書發表會，陳楚河到場力挺。當時吳敦笑談，自己因江南案入獄，被陳啟禮要求多讀書，第一本書就是《羅生門》。

但活動後陳楚河當場「吐槽」：「他第一本書其實是看漫畫吧！」還點名應該是《銀牙傳說WEED》。這段互虧，如今看來成了最溫柔的回憶。

點圖放大body

