娛樂 最新消息

情人節寵妻！婁峻碩親揭家庭變化 遭焦凡凡「虐心」

〔記者張釔泠／台北報導〕婁峻碩與老婆焦凡凡即將在三月底迎來家中的新成員，年假她帶著嬌妻回家鄉花蓮，他感性表示，今年是最後一次過「兩人世界」的情人節，在花蓮享受了難得的甜蜜時光。

婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）

趁著長達8天的年假，寵妻的婁峻碩帶老婆走訪花蓮各大景點，即將升格為人父，他坦言心情是既緊張又期待，目前家裡已經堆滿了寶寶的衣服、奶瓶等嬰兒用品，甚至連嬰兒床和防撞邊角都已提前準備就緒。 他看著家中的變化，感慨表示家裡不再只是兩人的世界，而是充滿了「小朋友的家」的溫馨感，現在全家都在關心老婆及寶寶健康，祈求能如願順產。

儘管難得放長假陪老婆家人，婁峻碩卻一點也不敢鬆懈，由於年後工作行程緊湊，包含新歌、新專輯 MV 的拍攝都已排上時程， 為了在鏡頭前呈現完美體態，他在過年期間仍得進行嚴格的飲食控制。婁峻碩苦笑透露，他不僅不能跟著家人大吃大喝，甚至還因為忘了帶體重計，特地在花蓮買了一個新的，只為確保體重不失控。

婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）

最誇張的是，他吃飯時必須隨身攜帶電子磅秤精準測量食物重量，堅持清淡飲食； 而最令他感到「虐心」的畫面，莫過於看著懷孕的老婆焦凡凡開心地享用各種美食，他笑說：「老婆現在懷孕最大，吃什麼都可以，我只能在旁邊看。」

除了音樂事業蓄勢待發，婁峻碩在戲劇表現上也傳出捷報。由他參演的新戲《百萬人推理》在 Netflix 上架後表現極為亮眼，僅僅兩天內便成功空降收視排行榜冠軍。 對於這部四年前的作品能獲得如此佳績，他誠摯感謝粉絲的支持，也虛心接受網路上褒貶不一的評價， 他表示：「大家的意見我都聽到了，這是我成長的過程，未來會繼續努力做出更好的表演。」

婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）婁峻碩帶著愛妻焦凡凡回花蓮過年。（伊弗龐金提供）

相關新聞
