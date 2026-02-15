自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳敦喪禮低調僅家祭 白狼現身送老兄弟最後一程

吳敦喪禮低調進行，只有家祭未開放公祭。（記者徐聖倫攝）吳敦喪禮低調進行，只有家祭未開放公祭。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕竹聯幫前總護法吳敦，本月初辭世，今日吳敦家屬於台北市立第二殯儀館低調辦家祭，並未開放公祭。而吳敦江湖道上地位崇高，竹聯創幫成員、統促黨總裁「白狼」張安樂，也現身會場致哀，警方不敢大意，依然部署警力於周遭，嚴防任何意外的發生。

警方不敢大意，仍在第二殯儀館部屬警力以防萬一。（記者徐聖倫攝）警方不敢大意，仍在第二殯儀館部屬警力以防萬一。（記者徐聖倫攝）

據悉，吳敦少時與竹聯幫領袖陳啟禮一起長大，陳啟禮當上首任幫主，吳敦則順理成章出任總護法，即「一人之下、萬人之上」，在竹聯幫份量極重。1984年吳、陳2人被僱為殺手，到美國犯下「江南案」，案件轟動並引發台美關係緊張，但本案動搖國民黨蔣家世襲王朝，間接推動台灣民主化。

白狼現身吳敦喪禮。（記者徐聖倫攝）白狼現身吳敦喪禮。（記者徐聖倫攝）

吳敦因江南案入獄服刑6年，獲特赦出獄轉往影視圈發展，捧紅金城武、林志穎等，幫派色彩漸漸淡化。本月初，77歲的吳敦在家裡睡夢中辭世，家屬選擇低調進行後事，今天在台北市立第二殯儀館舉辦家祭，未開放公祭。前竹聯幫創幫大老、統促黨總裁「白狼」張安樂，今天也到家祭現場致哀，送吳敦最後一程。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中