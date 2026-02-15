吳敦喪禮低調僅家祭 白狼現身送老兄弟最後一程

吳敦喪禮低調進行，只有家祭未開放公祭。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕竹聯幫前總護法吳敦，本月初辭世，今日吳敦家屬於台北市立第二殯儀館低調辦家祭，並未開放公祭。而吳敦江湖道上地位崇高，竹聯創幫成員、統促黨總裁「白狼」張安樂，也現身會場致哀，警方不敢大意，依然部署警力於周遭，嚴防任何意外的發生。

警方不敢大意，仍在第二殯儀館部屬警力以防萬一。（記者徐聖倫攝）

據悉，吳敦少時與竹聯幫領袖陳啟禮一起長大，陳啟禮當上首任幫主，吳敦則順理成章出任總護法，即「一人之下、萬人之上」，在竹聯幫份量極重。1984年吳、陳2人被僱為殺手，到美國犯下「江南案」，案件轟動並引發台美關係緊張，但本案動搖國民黨蔣家世襲王朝，間接推動台灣民主化。

白狼現身吳敦喪禮。（記者徐聖倫攝）

吳敦因江南案入獄服刑6年，獲特赦出獄轉往影視圈發展，捧紅金城武、林志穎等，幫派色彩漸漸淡化。本月初，77歲的吳敦在家裡睡夢中辭世，家屬選擇低調進行後事，今天在台北市立第二殯儀館舉辦家祭，未開放公祭。前竹聯幫創幫大老、統促黨總裁「白狼」張安樂，今天也到家祭現場致哀，送吳敦最後一程。

