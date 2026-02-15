自由電子報
娛樂 最新消息

恭喜！許富凱拋兩大喜訊 過年走春行程曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱去年推出全新單曲《對我祝福》締造好成績，一上架就橫掃數位音樂平台「台語新歌日榜」冠軍寶座，新歌霸榜第一深獲樂迷喜愛，許富凱開心說：「謝謝大家的喜愛與支持！擁有這份力量，讓我有滿滿的動力繼續把歌曲詮釋的更好，一起讓歌延續，讓台語歌曲繼續美好。」

許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）

馬年即將來臨，今年要給自己什麼樣的祝福，許富凱期許：「新的一年我希望每一位都平安健康，擁有健康比任何都重要，有健康才能完成夢想實現願望。」也悄悄透露工作計劃，拋出喜訊：「新的一年也將推出新專輯音樂作品與大家分享，同時也計劃個人演唱會跟大家見面。」

許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）

《對我祝福》 不僅要呼籲大家持續聆聽，也正式宣告在全台KTV上架開唱，讓大家可以在年假裡放肆K歌，許富凱呼籲大家儘量唱、開心唱：「唱歌是很好的有氧運動，過年大家聚在一起很適合一起歡唱。唱歌開心愉快最重要，無論唱得如何，只要開口唱開心唱全心投入都是最棒的事。」

許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）許富凱新歌橫掃數位平台。（何樂音樂提供）

今年許富凱再度受邀台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》演出，官方釋出預告影片中，看見他與金曲歌后黃妃、歌王蕭煌奇有許多逗趣對話，究竟是什麼樣的演出就等除夕夜當晚揭曉，他預告：「用歌聲、笑聲陪伴大家一起過除夕迎接新年，祝福每位朋友馬上幸福、馬上快樂。」至於新年假期的走春行程，他將帶媽媽去廟裡拜拜，謝謝眾神的祝福與庇佑。

點圖放大body

