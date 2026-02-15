謝承均狂掃10廟求心安！陳珮騏揭密過年「招財3步驟」

〔記者傅茗渝／台北報導〕對戲約滿檔的八點檔女神陳珮騏與男神謝承均而言，農曆年假是全年最珍貴的「回血」時光。兩人大方分享私房過年儀式，陳珮騏不僅講究環境除舊佈新，更自套一套「發財公式」招好運；謝承均則每年固定豪撒「給六位數紅包孝親，直呼這是給媽媽的「三個月年終」。

謝承均除夕霸氣送母6位數紅包，陳珮騏煮發財水招財。（三立提供）

向來重視生活儀式感的陳珮騏坦言，隨著年紀增長，雖然年味變淡，但「過年一定要有過年的樣子」。她透露年前必親自操刀大掃除，並換上喜氣洋洋的春聯與春簾。此外，她還會特地準備象徵團圓的水餃與「發財水」，祈求新的一年財氣滾滾。

陳珮騏除了固定發放開工紅包犒賞員工，她與幾位閨蜜多年來盛行「互包紅包」，讓祝福與好運在姐妹間流動。她大方笑稱，雖然發出去的不少，但「破財沒關係，誠意最重要，大家一起沾沾喜氣才開心！」而她的走春行程也極具儀式感，初三、初四拜財神，初九天公生更會專程前往宜蘭答謝玉皇大帝。

陳珮騏、謝承均過年行程曝光。（三立提供）

謝承均透露除夕夜11點準時拜天公已是雷打不動的鋼鐵行程，大年初一更會一口氣橫掃十幾家廟宇參拜，用行動求心安。而初二回阿嬤家時，他最重視的就是陪媽媽打麻將，笑說：「主要是讓媽媽多動動腦。」

最令人稱羨的莫過於謝承均的孝心。除了平時按月匯零用錢，他每年過年都會準備高達六位數的大紅包給母親，金額多年來雷打不動。他幽默表示，這包紅包就像是發給媽媽的「年終獎金」，看見長輩安心、開心，就是他迎接新的一年最強大的動力。

