自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝承均狂掃10廟求心安！陳珮騏揭密過年「招財3步驟」

〔記者傅茗渝／台北報導〕對戲約滿檔的八點檔女神陳珮騏與男神謝承均而言，農曆年假是全年最珍貴的「回血」時光。兩人大方分享私房過年儀式，陳珮騏不僅講究環境除舊佈新，更自套一套「發財公式」招好運；謝承均則每年固定豪撒「給六位數紅包孝親，直呼這是給媽媽的「三個月年終」。

謝承均除夕霸氣送母6位數紅包，陳珮騏煮發財水招財。（三立提供）謝承均除夕霸氣送母6位數紅包，陳珮騏煮發財水招財。（三立提供）

向來重視生活儀式感的陳珮騏坦言，隨著年紀增長，雖然年味變淡，但「過年一定要有過年的樣子」。她透露年前必親自操刀大掃除，並換上喜氣洋洋的春聯與春簾。此外，她還會特地準備象徵團圓的水餃與「發財水」，祈求新的一年財氣滾滾。

陳珮騏除了固定發放開工紅包犒賞員工，她與幾位閨蜜多年來盛行「互包紅包」，讓祝福與好運在姐妹間流動。她大方笑稱，雖然發出去的不少，但「破財沒關係，誠意最重要，大家一起沾沾喜氣才開心！」而她的走春行程也極具儀式感，初三、初四拜財神，初九天公生更會專程前往宜蘭答謝玉皇大帝。

陳珮騏、謝承均過年行程曝光。（三立提供）陳珮騏、謝承均過年行程曝光。（三立提供）

謝承均透露除夕夜11點準時拜天公已是雷打不動的鋼鐵行程，大年初一更會一口氣橫掃十幾家廟宇參拜，用行動求心安。而初二回阿嬤家時，他最重視的就是陪媽媽打麻將，笑說：「主要是讓媽媽多動動腦。」

最令人稱羨的莫過於謝承均的孝心。除了平時按月匯零用錢，他每年過年都會準備高達六位數的大紅包給母親，金額多年來雷打不動。他幽默表示，這包紅包就像是發給媽媽的「年終獎金」，看見長輩安心、開心，就是他迎接新的一年最強大的動力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中