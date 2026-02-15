三金得主心肌梗塞過世！愛妻憶范宗沛 邀親友告別式「一起喝一杯」

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名大提琴家、配樂人范宗沛，過去得過金曲、金鐘、金馬獎，不只是「三金得主」，也曾在亞太影展中以作品獲獎，日前因心肌梗塞過世，享壽65歲，家人親友將在春節過後為他舉辦告別式，愛妻追憶他過去是個「大暖男」，也希望告別式上親友們「一起喝一杯」送別范宗沛。

三金得主范宗沛過世，春節過後將舉辦告別式。（風潮音樂提供）

范宗沛告別式訂於2月27日在懷愛館景行樓的景明廳舉辦，上午11點進行安息禮拜，10點開放進場，他的愛妻張湘宜談到：「一起喝一杯！親愛的家人與朋友，我們所愛的范宗沛已於2026年02月12日回到天家，那裡有耶穌熱烈地迎接，還有心心念念的母親。造物主的交響樂團裡，上帝賜給他一個尊貴的位子，他謙卑地坐下，在永恆之中，持續地用大提琴拉著天堂最美的旋律。」

范宗沛在老婆眼中是個大暖男。（風潮音樂提供）

另外范宗沛妻子也談到：「范宗沛平日話不多，因為他都把話藏在音樂與美食裡，用心的人知道他說什麼，所以也不用多說。即便沒有父母陪伴成長，卻長成一個大暖男，他的體貼收買人心，能夠叫人無盡地原諒他所製造的麻煩。范宗沛的細膩、大方、對美的敏銳、深邃、調皮、義氣...，有太多可以回味與想念的，我們需要一個可以共鳴的出口才能消化他的離開，所以誠摯地邀請大家來相聚，追念我們內心所愛的，一起好好道別。」

