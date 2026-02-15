《陽光女子合唱團》51天破5.45億！監獄題材登影史冠軍

《陽光女子合唱團》刷新台灣電影影史票房紀錄，正式登上冠軍寶座。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》上映第51天，累計全台票房衝上5億4561萬1376元（含點數戲院），其中台北市票房也正式突破1億136萬2609元，不只創下佳績，更刷新台灣電影影史票房紀錄，正式登上冠軍寶座。

導演林孝謙聽聞登頂消息後，語氣依舊溫柔卻難掩激動：「我們非常非常感謝一張張買票進戲院的觀眾，這不只是支持我們，是對台灣電影的期許與愛護。」

請繼續往下閱讀...

從一開始外界質疑「監獄題材會有人看嗎？」到如今破紀錄奪冠，《陽光女子合唱團》用成績說話。

就在票房衝上影史第一的同一天，翁倩玉演唱的主題曲《時間之歌》MV也同步上線，彷彿為這場奇蹟加碼煙火，吸引網友直呼：「這根本是雙喜臨門。」

這部電影最讓人討論的，不只票房，而是「後座力」。

林孝謙透露，過年前曾帶著安心亞前往宜蘭監獄參加映後座談，現場收到滿滿鼓勵。而更動人的，是來自一位在宜蘭監獄服務的公務員親自致電導演，表示10年前看了林孝謙的《美麗的聲音》，深受感動，立志成為像電影裡孔獄警那樣有愛的矯正人員。這部片陪著她熬過國考夜晚，如今已在矯正界服務10年。

她哽咽地說：「謝謝導演讓更多人看見這個故事。」這種回饋，讓不少網友留言：「比票房更感人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法