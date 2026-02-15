自由電子報
娛樂 最新消息

直擊》吳敦77年傳奇謝幕遺照曝 告別式逾30名警力維安森嚴

吳敦家祭進行中。（記者鍾志均攝）吳敦家祭進行中。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕影視圈重量級人物吳敦3日清晨6點於睡夢中辭世，享壽77歲。今（15日）中午12點於台北市懷愛館舉辦告別式，遺照同步曝光，為其充滿爭議與傳奇色彩的一生畫下句點。

吳敦遺照曝光。（記者鍾志均攝）吳敦遺照曝光。（記者鍾志均攝）

由於吳敦生前身分特殊，既是影劇大亨，也曾是竹聯幫大老、前總護法，今日告別式現場維安格外嚴謹。

吳敦告別式現場（記者鍾志均攝）吳敦告別式現場（記者鍾志均攝）

稍早11點20分進行移靈儀式，現場部署超過30名警力，甚至可見警方在至忠一廳對面大樓架設設備全程錄影，氣氛低調卻高度戒備。警方表示屬例行安全維護，避免突發狀況。

釋小龍獻花悼念乾爹（記者鍾志均攝）釋小龍獻花悼念乾爹（記者鍾志均攝）

下午1點起開放與會來賓瞻仰遺容、獻花祝福。與吳敦交情甚篤的導演朱延平預計現身致意，長年合作情誼令人唏噓；義子釋小龍低調獻花送別「乾爹」，畫面令人動容。

家屬進行移靈。（記者鍾志均攝）家屬進行移靈。（記者鍾志均攝）

吳敦與朱延平曾攜手打造多部商業電影，90年代港片、台片黃金時期，他的資源整合能力與江湖手腕，讓不少製作順利成形。許多圈內人形容他「人脈像蜘蛛網一樣密」。

早年活躍於幫派體系，後來轉戰影視產業，成為台港電影圈重要推手之一。從電影投資、經紀事業到跨界資源整合，他在娛樂產業扮演關鍵角色。

不少業內人士評價他「敢衝、敢扛」，也有人直言他的人生就是一部電影。

