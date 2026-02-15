威廉王子情人節突曬黑白照片 凱特王妃經歷罹癌恐懼和疲憊

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2月14日情人節，許多名人和藝人都放閃分享和另一半的合照，英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Princess Kate）也不例外，秀出一張黑白照片，照片中兩人笑容燦爛，獻上祝福：「情人節快樂！」照片背景也被媒體抖出來。

英國威廉王子（左）和凱特王妃分享合照，祝福大家情人節快樂。（翻攝自IG）

據了解，英國威廉王子夫婦分享的合照，拍攝地點是英國諾福克郡的安默爾，去年12月凱特王妃和威廉王子分享的耶誕卡照片，也出自同一組照片系列，是由攝影師喬許辛納掌鏡。

請繼續往下閱讀...

這次威廉王子與凱特王妃的情人節分享照片，並非兩人最親密的合照，去年威廉王子曾在Instagram上分享了一張罕見的公開親密照片，照片中，威廉王子親吻了妻子凱特王妃的臉頰。而在今年的照片發布前幾週，凱特王妃剛剛談到她在癌症緩解前所經歷的「恐懼和疲憊的時刻」，讓不少英國民眾為她感到心疼。

之前凱特王妃曾向罹癌患者溫馨喊話：「在世界癌症日，我向所有正在接受癌症診斷、治療或康復的人們致以最深切的慰問！」並談到：「癌症影響著無數人的生活，不僅是患者本人，還有陪伴在他們身邊的家人、朋友和護理人員。」並以自身罹癌經驗提到：「任何經歷過這段旅程的人都知道，它並非一帆風順。其中既有恐懼和疲憊的時刻，也有力量、善良和深刻連結的時刻。」藉此為癌症病友加油打氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法