娛樂 最新消息

S.H.E新年祝福很實際 「馬上發財」送禮藝術學起來

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（15日）是小年夜，許多民眾已開始準備今晚拜天公，祈求馬年來臨一切順利平安，S.H.E近況各不同，但田馥甄、Ella和Selina近日已紛紛傳達新年祝福心意，Ella更是親自示範過年要吃也要動的做法，就算過年享用大量美食，也不擔心身材走樣。

田馥甄祝福大家馬年身體健康。（翻攝自臉書）田馥甄祝福大家馬年身體健康。（翻攝自臉書）

田馥甄日前才剛參加完何樂音樂的尾牙，公司同事頻頻稱她是「仙女」，田馥甄談到：「新的一年也要一樣健康快樂喔！」

Selina覺得過年送禮不只是一種儀式。（翻攝自臉書）Selina覺得過年送禮不只是一種儀式。（翻攝自臉書）

Selina這陣子老被外界好奇是不是懷了二寶，對此，她的回應是：「馬年一樣順其自然，謝謝大家新年快樂。」過去許多藝人會在春節期間分享好消息，網友也好奇，如果Selina真的又有了，會不會選在過年期間宣布喜訊呢？

另外Selina談到：「新年不是慢慢來，是一起往更好的方向奔去。」春節也是送禮旺季，接下來的拜年、回娘家，都會有送禮需求，Selina說：「春節送禮，送的不只是年節儀式，而是一份『我希望你一直都很好』！」她也祝福大家：「馬年平安健康，新年快樂！讓每位珍愛的人，都被好好照顧。」

Ella過年開心發紅包。（翻攝自臉書）Ella過年開心發紅包。（翻攝自臉書）

Ella過年享受美食也不忘運動。（翻攝自臉書）Ella過年享受美食也不忘運動。（翻攝自臉書）

Ella前陣子忙於「艾拉主意」巡演，前幾天終於休假，和家人回去她屏東老家，她分享：「放假回屏東開心的事，吃板條，要加辣椒醬，切小菜，脆腸，嘴邊肉。」另提到：「標配：仙楂烏龍，美甲小鋪開張：只限爸媽，家人。派紅包：馬年平安順遂，馬上發財。」她也不忘提醒：「保持運動，享受陽光，到處逛逛。」

