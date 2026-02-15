朴正民大方認 穿華莎送的衣服跑宣傳

朴正民與華莎在青龍電影獎時互動火熱甜蜜。（圖／翻攝自KBS YouTube）

〔記者王靖惟／台北報導〕南韓男演員朴正民日前出席主演電影的談話舞台，現場大方表示正身穿MAMAMOO的成員華莎贈送的外套，一番話立刻引發現場尖叫聲四起，現場「隔空放閃」，再度掀起熱議稱這一對「假戲真做了，他們倆肯定是真的」。

朴正民前往韓國忠州電影院進行舞台問候，與粉絲近距離互動，當日他身穿風衣外套，頭戴黑色鴨舌帽，打扮得相當休閒優雅。並在現場表示「一直都很想要來忠州做電影的舞台問候，我很開心能透過這次的大好機會來到這裡。以後如果有出演的電影，我會努力經常來忠州的。」，發表談話同時也向觀眾介紹今日穿搭，並大方表示「今天，我穿著之前跟華莎拍MV時，她送我的衣服來了！」

朴正民穿著華莎送的衣服跑行程。（圖／翻攝自電影公司NEW）

日前朴正民訪問台灣電影《左撇子女孩》導演鄒時擎時，也曾大方指出前不久才拍了MAMAMOO的成員華莎的MV，讓鄒時擎相當吃驚，「穿華莎親贈的衣服」一事，在網路馬上掀起討論，粉絲也笑喊「這一對很好嗑」。

朴正民日前在青龍電影獎上，眼神炙熱地與華莎兩人演唱歌曲〈Good goodbye〉，兩人激烈充滿愛意的互動，讓人臉紅心跳。曖昧情愫火速飆高，粉絲們期待兩人傳出真戀情，更有粉絲不斷敲碗「他們我可以」。

