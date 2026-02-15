自由電子報
娛樂 最新消息

小年夜迎大吉「4習俗」做對！ 旺財旺家運、平安無憂一整年

小年夜又稱「灶王節」，命理專家提醒今天別忘了敬謝灶神一年來的庇佑。（本報資料照）小年夜又稱「灶王節」，命理專家提醒今天別忘了敬謝灶神一年來的庇佑。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是小年夜！再過2天即將迎來「丙午雙火馬年」格局，就流年命理而言，宛如兩重烈日疊加，不少人擔心火運太旺恐帶來危機，對此疑慮，命理師們也提出「避厄迎吉」解方，尤其在小年夜當天，做對4件事，以「火」煉金，也能火馬奔騰、平安迎財、大吉大利一整年！

➤吉時恭送灶神 常保食祿安康

小年夜又稱「灶王節」、「二九暝」，古時人們通常會在這天祭灶，占星命理達人艾菲爾提醒，送灶神最好在傍晚前，可在4個「吉時」送灶神：辰時（7點～9點前）、巳時（9點～11點前）、未時（下午1點～下午3點前）、申時（下午3點～5點前）。

．祭拜方法：在廚房爐臺的火爐旁（現在很多人沒有開火煮東西，可以在廚房洗手台幫邊操作），供奉3種水果或甜點，並且供奉3杯清茶，心中默念感謝灶神一年的保佑，並祈求新的一年平安順利心想事成。

可能也有興趣： 火馬年穩接第一縷財氣！12生肖年初一「走春吉位」3關鍵

➤辭歲敬謝天公 祈求順遂平安

小年夜這天最重要的習俗之一就是「拜天公」。民俗專家楊登嵙老師提醒，雖然正月初九才是天公生，但在小年夜的子時（晚上11點）過後，準備供品祭拜玉皇大帝，則被稱為「謝天」，更顯敬虔，除了感謝上天過去一年來的庇佑，讓家宅平安順遂，也能祈求來年運勢繼續昌隆。

．祭拜方法：供品通常以鮮花、水果、素食為主，切忌使用葷食，表達對上蒼的敬意與慈悲之心。

➤吃顆水煮蛋 金蟬脫殼換新運

在傳統習俗中，小年夜當天晚上 11點到至除夕凌晨1點之前吃顆水煮蛋，則具有「迎新送舊、金蟬脫殼」的美好喻意。因雞與「吉」音似；再加上雞蛋外形圓潤，寓意生活圓滿；而剝殼的動作則象徵著脫胎換骨，也代表擺脫過去惡運，以嶄新狀態迎接全新的一年。

．開運這麼做：將水煮雞蛋的蛋殼「完好無損」的剝掉並吃完。記住，剝殼時「蛋白」部分絕對不能弄破，也可多煮幾個和家人分享，一人吃一顆。完食後，蛋殼別亂丟，建議拿出一個紅包袋，外頭寫著「丙午年，迎新送舊、金蟬脫殼」這幾個字，把蛋殼丟入紅包袋裡，再丟棄。

小年夜晚上吃顆水煮雞蛋，剝殼象徵著「脫胎換骨」、「重生」。（本報資料照）小年夜晚上吃顆水煮雞蛋，剝殼象徵著「脫胎換骨」、「重生」。（本報資料照）

➤客廳留盞小燈 照亮前程光明

很多人在小年夜這天忙著大掃除、採買年貨，命理師柯柏成提醒，小年夜這天是家宅氣場調整的時刻，尤忌吵鬧與動怒，以和為貴，才能接引「萬馬奔騰」的好運。針對注重家運和佪人前程的人，柯伯成也分享小年夜「點燈」開運的另一個小撇步，不必到宮廟，在家裡就能輕鬆啟動新運。

．開運這麼做：從小年夜當晚起，在客廳留一盞小燈，過年期間不熄滅，一直「亮」到過完年開工，具有指引「光明前程」的美好願力，對於迎接馬年的積極能量，更具加分效果。

從小年夜當晚開始一直到開工日，可在客廳留一盞小燈，具有點亮「光明前程」的美好願力。（翻攝自柯伯成臉書） 從小年夜當晚開始一直到開工日，可在客廳留一盞小燈，具有點亮「光明前程」的美好願力。（翻攝自柯伯成臉書）

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大body

