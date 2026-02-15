自由電子報
娛樂 日韓

從校花變公敵 東大校花延遲登機遭爆壓線登機成習慣

日本正妹網紅神谷明采，先前曾被評選為「東大校花」，長相也與女星石原聰美神似。（翻攝自X）日本正妹網紅神谷明采，先前曾被評選為「東大校花」，長相也與女星石原聰美神似。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本正妹網紅神谷明采，先前曾被評選為「東大校花」，長相也與女星石原聰美神似，在台、日兩地擁有不少粉絲。近日她因延遲登機遭到同機乘客抨擊，同時在網路上掀起熱烈討論。神谷明采13日發出道歉聲明，承認自己的行為不當，並對造成的困擾表示歉意。

神谷明采在文中提到，對自己在網路上輕率發文深感抱歉。她坦言，自己登機遲到給航空公司工作人員及其他乘客造成不便，第一時間並未意識到會帶來多大的麻煩。對此她表示：「完全是由於我缺乏公共禮儀所造成，毫無藉口。」

神谷明采坦言，自己登機遲到給航空公司工作人員及其他乘客造成不便。（翻攝自X）神谷明采坦言，自己登機遲到給航空公司工作人員及其他乘客造成不便。（翻攝自X）

延遲登機事件在網路炎上後，神谷明采也深刻意識到自己的不成熟，並表示日後將牢記社會責任、改正行為。

還原事發過程，神谷明采在返回日本途中，一直到最後登機廣播響起才匆忙趕往登機門，引發外界熱議。她11日第一次發文時語氣輕率，表示因在機場遇到塞車，一路奔跑趕往登機門，「對不起，老是給大家添麻煩」。後來有網友挖出她2023年也曾發文表示，自己經常在最後登機廣播響起時才急忙趕赴登機口，長期「壓線登機」的行為引發眾怒。

神谷明采再度承諾將正視社會責任，進行深刻反省。（翻攝自X）神谷明采再度承諾將正視社會責任，進行深刻反省。（翻攝自X）

13日神谷明采再度發出道歉文，承認先前發文態度輕率，並再度承諾將正視社會責任，進行深刻反省。

神谷明采高中時期加入藝術體操社團，之後努力讀書考上第一學府東京大學。2020年當選東京大學小姐，隨後進入演藝圈，活躍於多部綜藝節目，目前正在東京大學研究所就讀。

神谷明采二度道歉文。（翻攝自X）神谷明采二度道歉文。（翻攝自X）

