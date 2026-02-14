台語百萬關主驚傳住院 粉絲崩潰：太驚人了

陳怡婷驚傳住院。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從民視歌唱節目《明日之星Super Star》出道、曾是節目台語百萬關主的歌手陳怡婷，向來給人健康活力形象，沒想到農曆春節前夕竟突然拋出震撼彈！

她近日在社群平台無預警曬出住院照，親自透露自己因子宮肌瘤接受達文西手術，消息一出立刻讓粉絲嚇壞，紛紛湧入留言關心：「怎麼突然住院了？」

請繼續往下閱讀...

陳怡婷趁年前把不好的東西處理乾淨。（翻攝自臉書）

在年前動刀 她坦言「把不好的東西處理乾淨」

陳怡婷也在貼文中語氣淡定，但字字藏著驚心：「感謝大家關心～把不好的東西趁年前把它處理乾淨～」原來她因為長期跑活動、演唱會一場接一場，甚至經常憋尿開唱，導致尿道反覆發炎，就醫檢查時意外發現子宮肌瘤。

爆增到13顆最大竟有5公分

更誇張的是，一開始她的肌瘤只有3、4顆，大小約2到3公分，原以為狀況還算可控，沒想到後來越長越多，最大顆竟飆到5公分。

陳怡婷年後將發行全新華語單曲《一路上的愛呀》。（翻攝自臉書）

在醫師建議下，她決定接受達文西手術切除，最後一口氣切下：13顆大小不一的肌瘤。數字曝光後也讓網友直呼：「太驚人了…怎麼撐那麼久！」

過年暫時靜養 年後新歌照常報到！

目前陳怡婷已順利清除肌瘤並出院，她也表示春節期間會乖乖在家休息調養，把身體養回來。不過粉絲也不用等太久，因為她透露年後全新華語單曲《一路上的愛呀》也即將發行，工作行程仍會慢慢回歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法