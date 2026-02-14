自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台語百萬關主驚傳住院 粉絲崩潰：太驚人了

陳怡婷驚傳住院。（翻攝自臉書）陳怡婷驚傳住院。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從民視歌唱節目《明日之星Super Star》出道、曾是節目台語百萬關主的歌手陳怡婷，向來給人健康活力形象，沒想到農曆春節前夕竟突然拋出震撼彈！

她近日在社群平台無預警曬出住院照，親自透露自己因子宮肌瘤接受達文西手術，消息一出立刻讓粉絲嚇壞，紛紛湧入留言關心：「怎麼突然住院了？」

陳怡婷趁年前把不好的東西處理乾淨。（翻攝自臉書）陳怡婷趁年前把不好的東西處理乾淨。（翻攝自臉書）

在年前動刀　她坦言「把不好的東西處理乾淨」

陳怡婷也在貼文中語氣淡定，但字字藏著驚心：「感謝大家關心～把不好的東西趁年前把它處理乾淨～」原來她因為長期跑活動、演唱會一場接一場，甚至經常憋尿開唱，導致尿道反覆發炎，就醫檢查時意外發現子宮肌瘤。

爆增到13顆最大竟有5公分

更誇張的是，一開始她的肌瘤只有3、4顆，大小約2到3公分，原以為狀況還算可控，沒想到後來越長越多，最大顆竟飆到5公分。

陳怡婷年後將發行全新華語單曲《一路上的愛呀》。（翻攝自臉書）陳怡婷年後將發行全新華語單曲《一路上的愛呀》。（翻攝自臉書）

在醫師建議下，她決定接受達文西手術切除，最後一口氣切下：13顆大小不一的肌瘤。數字曝光後也讓網友直呼：「太驚人了…怎麼撐那麼久！」

過年暫時靜養　年後新歌照常報到！

目前陳怡婷已順利清除肌瘤並出院，她也表示春節期間會乖乖在家休息調養，把身體養回來。不過粉絲也不用等太久，因為她透露年後全新華語單曲《一路上的愛呀》也即將發行，工作行程仍會慢慢回歸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中