王奕翔又可以回家了！&TEAM、ONEUS雙卡司高雄開唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國拚盤演唱會《MIXPOP CONCERT》主題式演唱會今年公開卡司，由韓國人氣組合ONEUS和來自日本的全球組合&TEAM於6月20日在高雄流行音樂中心海音館演出，2月22日上午11點在售票系統FunOne Tickets正式啟售。

《MIXPOP CONCERT》邀請ONEUS、&TEAM演出。（網銀國際影視提供）

《MIXPOP CONCERT》以「連結亞洲流行聲音」為核心策劃，活動採用「雙卡司演出」模式，分為上下半場進行，完整且用心的專屬時間、充分展現表演者的音樂風格與節目編排，去年首次舉辦就深獲粉絲好評，今年則邀請ONEUS、&TEAM，和TOMOON、LUNÉ（粉絲名）約定端午連假見，&TEAM的台灣成員NICHOLAS將再度回家鄉演出。

《MIXPOP CONCERT》粉絲福利。（網銀國際影視提供）

韓國人氣組合ONEUS出道以來憑藉著清新的表演風格與現場實力備受肯定，2021年以充滿韓國傳統元素的《LUNA》拿下音樂節目首個一位獎座，身穿韓服造型令人印象深刻，並一直保持穩定舞台表現，《Baila Conmigo》席捲各大音樂榜單，2026年發行了極具爆發力的單曲《Grenade》又再次擄獲大批聽眾的心。此次訪台，ONEUS將帶來華麗炫目的視聽饗宴，讓粉絲見證其不負「舞台天才」盛名的實力。

《MIXPOP CONCERT》座位圖。（網銀國際影視提供）

國際人氣組合&TEAM以「狼」為概念，以標誌性的野性美與整齊劃一的刀群舞著稱，去年舉辦亞洲巡迴演唱會場場爆滿，寫下全新音樂里程碑後，在韓國發行首張出道專輯《Back to Life》成績驚人，晉升為首位在日韓兩地連續達成百萬銷量的日本組合，日前公布出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》引發討論熱潮，接著4月將帶著第三張迷你專輯《We on Fire》回歸，隨後於6月再次來台開唱，呈現專屬大勢組合&TEAM的狼系魅力。

《MIXPOP CONCERT》

活動時間 ｜2026年6月20日（六）

演出地點 ｜高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）

售票網站 ｜https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/2026MIXPOP

售票時間 ｜2月22日（日）11：00

票價 ｜NT$5,980 / NT$5,280 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,440（身障席）

