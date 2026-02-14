改名單飛回部落開唱 男歌手驚爆全程塑身馬甲上陣

洛祁回到部落開唱超級感動。（以馬內利音樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由曾靜玟、黃詩甜、蔣玉傑組成的美聲團體「OST泰雅的後代」，團員蔣玉傑以洛祁·馬佶攸Lowking Macyu之名單飛，發行個人專輯《你好嗎 Embiyax su hug》。他為了演出積極健身，自爆全程穿著塑身馬甲搭配厚底鞋上陣，讓整體比例更顯修長。

洛祁以金髮造型亮相，並挑戰唱跳風格，展現嶄新自我。他坦言：「希望帶給大家一個全新的我，不只是音樂，包含整體造型與態度，都要非常『洛祁』。」崇拜歐美藝人的他，也期盼將太魯閣音樂推向國際舞台，讓更多人看見太魯閣語同樣可以前衛且新潮。

請繼續往下閱讀...

洛祁單飛發行全創作專輯。（以馬內利音樂工作室提供）

洛祁為自己立下期許，「成為一個把音樂與生命故事放進作品裡的人，一個用音樂探索自我、回家，並向世界說故事的人。」這次他以太魯閣語全創作，將語言與文化底蘊融入當代R&B曲風，展現深度融合的音樂樣貌。

對於醞釀終於單飛發片，他直呼一切「很不可思議」，感性表示：「更確定這幾年來的努力與堅持沒有白費，很感謝原住民委員會對我的信任，讓我有機會獲得音樂製作相關補助，這張專輯才能順利誕生。」

在製作人曾靜玟的鼓勵下，洛祁更回到部落舉辦一系列Live巡演，吸引上千名樂迷到場支持。他感激地說：「村民的回饋非常熱烈，讓我最感動的是，當我唱族語歌曲時，很多人對我說『你是我們的驕傲』，那一刻真的非常深刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法