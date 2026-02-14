自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

不是風水差 命理師揭「真正漏財關鍵」

很多人都習慣透過拜拜來祈求財運亨通。（本報資料照）很多人都習慣透過拜拜來祈求財運亨通。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕很多人透過拜拜、風水、配件想要增強財運，可是最基本的日常生活卻往往被忽略。命理師周泰毅指出，影響財富能否穩定累積的關鍵，與「生活是否有秩序」有極大關係。他直言，長期凌亂與失序，才是讓財神爺遲遲不上門的真正原因。

周泰毅強調，財富並非從單一面向而來，而是存在一個完整的「財富系統」。他歸納為6個層次，從最核心的「心」，延伸至「形」、「時」、「境」、「物」、「術」。也就是說，除了內心狀態之外，還與五行、氣場、時運趨勢、生活居住環境、日常使用物件，以及實際運用方法層層相關。

年節大掃除對財運是非常重要的事。（資料照，台北慈濟醫院提供）年節大掃除對財運是非常重要的事。（資料照，台北慈濟醫院提供）

衣物長期堆積，就像土氣過旺，阻塞財星流動；書桌佈滿灰塵，會讓財星被遮蔽；廚房油煙不清理，如同財位蒙塵，這樣的環境自然讓財神無處落腳。周泰毅也進一步說明，「整齊」不只是外在清潔，更代表內在的秩序與自律。定期整理空間、規劃時間與財務，才是替財富建立穩定結構的關鍵。

命理學中所謂的「後天之德」，可以彌補先天條件的不足。即使先天條件極好，若生活長期處於混亂之中，也無法讓原有的優勢發揮。周泰毅表示，風水與命理的核心，在於協助人們在生活中找到平衡，讓財富來得順、留得久，比任何符咒都來得實際。

擁有30多年命理與風水經驗的周泰毅，在新書《讓財神喜歡你》中，帶領讀者從內心狀態到生活細節，重新理解財富邏輯。他強調，真正的財富往往不是從複雜的佈局開始，而是從整理好自己的生活與秩序開始，讓財富找到願意停留的地方。

民俗說法，僅供參考

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中