不是風水差 命理師揭「真正漏財關鍵」

〔娛樂頻道／綜合報導〕很多人透過拜拜、風水、配件想要增強財運，可是最基本的日常生活卻往往被忽略。命理師周泰毅指出，影響財富能否穩定累積的關鍵，與「生活是否有秩序」有極大關係。他直言，長期凌亂與失序，才是讓財神爺遲遲不上門的真正原因。

周泰毅強調，財富並非從單一面向而來，而是存在一個完整的「財富系統」。他歸納為6個層次，從最核心的「心」，延伸至「形」、「時」、「境」、「物」、「術」。也就是說，除了內心狀態之外，還與五行、氣場、時運趨勢、生活居住環境、日常使用物件，以及實際運用方法層層相關。

衣物長期堆積，就像土氣過旺，阻塞財星流動；書桌佈滿灰塵，會讓財星被遮蔽；廚房油煙不清理，如同財位蒙塵，這樣的環境自然讓財神無處落腳。周泰毅也進一步說明，「整齊」不只是外在清潔，更代表內在的秩序與自律。定期整理空間、規劃時間與財務，才是替財富建立穩定結構的關鍵。

命理學中所謂的「後天之德」，可以彌補先天條件的不足。即使先天條件極好，若生活長期處於混亂之中，也無法讓原有的優勢發揮。周泰毅表示，風水與命理的核心，在於協助人們在生活中找到平衡，讓財富來得順、留得久，比任何符咒都來得實際。

擁有30多年命理與風水經驗的周泰毅，在新書《讓財神喜歡你》中，帶領讀者從內心狀態到生活細節，重新理解財富邏輯。他強調，真正的財富往往不是從複雜的佈局開始，而是從整理好自己的生活與秩序開始，讓財富找到願意停留的地方。

