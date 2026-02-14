自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

每日一吉成絕響 貓咪網紅白吉回到貓星球

貓咪網紅「白吉」擁有19萬粉絲。（翻攝自臉書）貓咪網紅「白吉」擁有19萬粉絲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕貓咪網紅「白吉」以可愛模樣和諧星般的行為，在網路上擁有19萬粉絲。今（14）日，飼主在粉絲專頁發布文章，證實白吉回到貓星球的消息，更悲傷地說：「今天要送走吉吉了。」無數吉粉也跟著悲傷落淚，感謝白吉帶給大家許多美好的回憶。

白吉的家長表示，「每日一吉」是年初時吉爸派給吉媽的任務，希望能夠每天分享一則吉吉的插畫動態。當時吉媽還問吉爸：「你覺得我能夠堅持每天都畫畫嗎？」沒想到，這一畫就堅持了2個月又12天。

「每日一吉」是年初時吉爸派給吉媽的任務，希望能夠每天分享一則吉吉的插畫動態。（翻攝自臉書）「每日一吉」是年初時吉爸派給吉媽的任務，希望能夠每天分享一則吉吉的插畫動態。（翻攝自臉書）

12日凌晨約4點半，白吉突然驚醒，吉媽掀開被子發現他尿失禁，當時白吉明顯四肢無力，繞了大概兩圈後，又回到沙發繼續睡覺。直到早上9點46分，吉媽感覺白吉沒有什麼力氣，便將他放到電毯上。當天白吉睡眠時間非常長，直到下午5點22分，他突然抽動了一下、張開嘴巴，再度尿失禁。

白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。（翻攝自臉書）白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。（翻攝自臉書）

慌張的吉媽趕緊聯絡家人，忍不住大哭起來，此時白吉的肉墊開始失去血色，瞳孔也逐漸放大。約莫過了1分鐘後，白吉漸漸安靜下來，身體不再起伏。親眼看著白吉生命逝去的吉媽，在這1分鐘內感到格外痛苦且漫長。

在長輩的安慰下，吉媽將白吉安放在紙箱內，身旁擺著他平日喜愛的物品。吉媽坦言，內心彷彿少了一塊，情緒久久難以平復；吉爸則趕緊搭機奔向白吉，希望能見到白吉最後一面。

白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。（翻攝自臉書）白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。（翻攝自臉書）

消息來得太突然，許多粉絲都傷心欲絕，而原本約定好的「每日一吉」計畫，也隨著白吉離開而提前結束。白吉離世後，大批粉絲湧入留言：「謝謝吉吉的陪伴」、「願在天上當小天使」、「吉吉再見！你是我第一個追的貓咪偶像。」

白吉離世後，大批粉絲湧入留言：「謝謝吉吉的陪伴」。（翻攝自臉書）白吉離世後，大批粉絲湧入留言：「謝謝吉吉的陪伴」。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中