每日一吉成絕響 貓咪網紅白吉回到貓星球

貓咪網紅「白吉」擁有19萬粉絲。

〔記者馮亦寧／台北報導〕貓咪網紅「白吉」以可愛模樣和諧星般的行為，在網路上擁有19萬粉絲。今（14）日，飼主在粉絲專頁發布文章，證實白吉回到貓星球的消息，更悲傷地說：「今天要送走吉吉了。」無數吉粉也跟著悲傷落淚，感謝白吉帶給大家許多美好的回憶。

白吉的家長表示，「每日一吉」是年初時吉爸派給吉媽的任務，希望能夠每天分享一則吉吉的插畫動態。當時吉媽還問吉爸：「你覺得我能夠堅持每天都畫畫嗎？」沒想到，這一畫就堅持了2個月又12天。

「每日一吉」是年初時吉爸派給吉媽的任務，希望能夠每天分享一則吉吉的插畫動態。

12日凌晨約4點半，白吉突然驚醒，吉媽掀開被子發現他尿失禁，當時白吉明顯四肢無力，繞了大概兩圈後，又回到沙發繼續睡覺。直到早上9點46分，吉媽感覺白吉沒有什麼力氣，便將他放到電毯上。當天白吉睡眠時間非常長，直到下午5點22分，他突然抽動了一下、張開嘴巴，再度尿失禁。

白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。

慌張的吉媽趕緊聯絡家人，忍不住大哭起來，此時白吉的肉墊開始失去血色，瞳孔也逐漸放大。約莫過了1分鐘後，白吉漸漸安靜下來，身體不再起伏。親眼看著白吉生命逝去的吉媽，在這1分鐘內感到格外痛苦且漫長。

在長輩的安慰下，吉媽將白吉安放在紙箱內，身旁擺著他平日喜愛的物品。吉媽坦言，內心彷彿少了一塊，情緒久久難以平復；吉爸則趕緊搭機奔向白吉，希望能見到白吉最後一面。

白吉回到貓星球的消息讓許多粉絲心碎。

消息來得太突然，許多粉絲都傷心欲絕，而原本約定好的「每日一吉」計畫，也隨著白吉離開而提前結束。白吉離世後，大批粉絲湧入留言：「謝謝吉吉的陪伴」、「願在天上當小天使」、「吉吉再見！你是我第一個追的貓咪偶像。」

白吉離世後，大批粉絲湧入留言：「謝謝吉吉的陪伴」。

