舒華溫暖力挺《雙囍》！搶先看完感動發文

〔記者許世穎／台北報導〕韓國女團i-dle台灣成員舒華今（14）日在個人社群發限時動態，感動大推即將上映的賀歲檔新片《雙囍》，除了大讚「真的很好看」，更表示「已經想二刷了」。

舒華在限動PO出看《雙囍》首映會、舞台上導演及主要演員等人一字排開的照片，寫道「很多事情 越想撐得太平衡 就越容易失衡.. 有些愛 也不是不夠努力 是太怕失去 ..」並說「『雙囍』會告訴你」。

最後舒華提到《雙囍》真的很好看，並推薦「新年一定要和最愛、最珍貴的人一起去影院看喔 已經想二刷了」，看起來被電影深深打動。

電影《雙囍》由《孤味》億萬導演許承傑執導，集合劉冠廷、香港影后 余香凝、楊貴媚、庹宗華、周星馳班底田啟文、9m88、蔡凡熙、陳淑芳等台港金獎卡司，還有日本人氣女神吉岡里帆跨海客串。

故事描述劉冠廷和余香凝飾演的新人在人生最重要的一天，必須面對新郎多年來打死不相往來的父母，各自堅持主持婚禮的難題，試圖在一天之內瞞天過海，完成兩場婚禮，因此引發一連串笑中帶淚的趣事。《雙囍》將於2月17日大年初一在台上映。

