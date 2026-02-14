《甄嬛傳》馬拉松開跑！余答應意外「撞臉Jennie」 戲外自爆酒駕肇逃慘遭逮

余答應（左）外貌被部分網友認為神似BP的Jennie。（組合照，翻攝自Threads、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕每年農曆年台灣網路界的固定儀式感，非《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松莫屬，今年直播已於12日傍晚6點起跑，更有眼尖網友發現，戲中冒充甄嬛的反派「余答應」竟神似BLACKPINK的Jennie，意外掀起一波對比討論。

也有網友認為余答應貌似寶可夢的拉達。（組合照，翻攝自Threads）

盛事一開場，Threads立刻湧現清宮大門半開的哏圖，網友笑喊甄嬛傳24小時馬拉松準時開門別誤了「吉時」，然而中國女演員崔漫莉飾演的「余鶯兒」一角，在劇中頂替甄嬛並飛上枝頭成為「余答應」，卻因恃寵而驕樹敵無數，最終失寵下場淒慘，網友將崔漫莉的劇照與Jennie對比，直指慵懶貓眼、高顴骨與櫻桃小嘴頗為相似，留言區笑聲不斷。

不過，崔漫莉戲外風波更戲劇化，去年2月她曾在直播中自爆於拍戲期間，酒後無照駕駛並肇事逃逸，事後又改口稱為漲粉捏造，警方介入調查後將她處以行政拘留逮捕。更慘的是，當時北京衛視白天重播《後宮甄嬛傳》，她的戲分因此被全數刪除，戲裡失寵、戲外挨罰，如今在馬拉松聊天室被「考古」再翻出，也成了今年春節的另類話題。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

