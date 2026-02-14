自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》馬拉松開跑！余答應意外「撞臉Jennie」 戲外自爆酒駕肇逃慘遭逮

余答應（左）外貌被部分網友認為神似BP的Jennie。（組合照，翻攝自Threads、IG）余答應（左）外貌被部分網友認為神似BP的Jennie。（組合照，翻攝自Threads、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕每年農曆年台灣網路界的固定儀式感，非《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松莫屬，今年直播已於12日傍晚6點起跑，更有眼尖網友發現，戲中冒充甄嬛的反派「余答應」竟神似BLACKPINK的Jennie，意外掀起一波對比討論。

也有網友認為余答應貌似寶可夢的拉達。（組合照，翻攝自Threads）也有網友認為余答應貌似寶可夢的拉達。（組合照，翻攝自Threads）

盛事一開場，Threads立刻湧現清宮大門半開的哏圖，網友笑喊甄嬛傳24小時馬拉松準時開門別誤了「吉時」，然而中國女演員崔漫莉飾演的「余鶯兒」一角，在劇中頂替甄嬛並飛上枝頭成為「余答應」，卻因恃寵而驕樹敵無數，最終失寵下場淒慘，網友將崔漫莉的劇照與Jennie對比，直指慵懶貓眼、高顴骨與櫻桃小嘴頗為相似，留言區笑聲不斷。

不過，崔漫莉戲外風波更戲劇化，去年2月她曾在直播中自爆於拍戲期間，酒後無照駕駛並肇事逃逸，事後又改口稱為漲粉捏造，警方介入調查後將她處以行政拘留逮捕。更慘的是，當時北京衛視白天重播《後宮甄嬛傳》，她的戲分因此被全數刪除，戲裡失寵、戲外挨罰，如今在馬拉松聊天室被「考古」再翻出，也成了今年春節的另類話題。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中