娛樂 星座

出國助財運 2026轉換環境賺大錢5星座

「出國財運TOP 5」，在海外能遇到更多機會、貴人、財運。（資料照，記者吳亮儀攝）「出國財運TOP 5」，在海外能遇到更多機會、貴人、財運。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有些人只要轉換環境，命運就出現轉機。命理專家小孟塔羅雲蔚老師指出，有些人的命格適合在海外發展，她點出「出國財運TOP 5」，在海外能遇到更多機會、貴人、財運。雲蔚老師也指出，是否適合在海外發展，不只要看努力程度，還要搭配命格、個性、環境契合度。對於出國財運變好的人來說，在熟悉的環境中容易被人際結構、市場規模、既有框架限制，換個環境讓文化、規則、競爭規模改變，容易放大優勢，財運自然提升。

有些人只要轉換環境，命運就出現轉機。（資料照，記者王榮祥攝）有些人只要轉換環境，命運就出現轉機。（資料照，記者王榮祥攝）

★第5名 天蠍座

天蠍座離開原本的人際圈之後，敏銳洞察力與判斷力有助於事業發展。天蠍座特別擅長在陌生市場中發現隱藏需求，特別是冷門行業或高門檻領域，因此在海外發展容易發現隱藏需求，導致累積收入速度變快，這是因為海外環境更能放大策略於執行優勢。

★第4名 牡羊座

行動派的牡羊座在國際市場往往特別吃香。當多數人還在觀望的時候，牡羊座已經開始視察市場、搶先布局。新興市場與快速成長地區特別適合牡羊座進行開發，能夠走在別人前面，提前累積經驗與資源有助化為實質財富。

★第3名 水瓶座

水瓶座擁有靈感多、思維創新，在保守環境發展能力容易被低估。換個重視多元與創新的國家，更有市場。適合跨國網路、科技、數位平台或新型態產業的水瓶座，不但能擴大視野，也能把自己的創意和靈感變成收益。

★第2名 雙子座

雙子座具備強勢語言能力與高度適應力，無論文化背景如何轉換，都能迅速找到溝通切入點。擅長在資訊與人際之間找到連結點並創造出價值，因此特別適合國際貿易、跨境電商，順利找到變現機會。

★第1名 射手座

射手座是一出門就開運的代表，因為他們財運和視野拓展密切相關，長期停留在同一環境，運勢容易停滯。踏出舒適圈之後，容易遇上貴人，在沒有預期的狀況下也容易開啟新的職涯生活，距離越遠，機會越多。

民俗說法，僅供參考

點圖放大body

