娛樂 歐美

鏡頭前沒說的事 《被出賣的台灣》男星病逝史蒂芬史匹柏送暖

90年代熱門美劇《戀愛世代》（Dawson’s Creek）風靡一時。（翻攝自X）90年代熱門美劇《戀愛世代》（Dawson’s Creek）風靡一時。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出90年代熱門美劇《戀愛世代》（Dawson’s Creek）風靡一時、成為青少年偶像的好萊塢男星詹姆士・范德比克（James Van Der Beek），也曾演出電影《被出賣的台灣》，在台灣觀眾心中留下深刻印象。日前卻傳出他因大腸癌不幸辭世的消息，享年48歲。由於詹姆士過世後，家中妻小頓失經濟支柱，親友隨即在 GoFundMe 網站發起募款，名導史蒂芬・史匹柏、台裔名導朱浩偉都伸出援手，短時間內湧入超過4萬筆捐款，金額突破250萬美元（約新台幣7800萬元）。

好萊塢男星詹姆士・范德比克曾演出電影《被出賣的台灣》。（翻攝自X）好萊塢男星詹姆士・范德比克曾演出電影《被出賣的台灣》。（翻攝自X）

詹姆士的妻子金柏利與6名年幼子女也公開感謝外界的溫暖援助，而這樁讓好萊塢大咖導演、明星紛紛出手相助的善行佳話，也讓人看見演藝圈難得的溫情一面。詹姆士生前曾透露，自己是在2023年的例行性大腸鏡檢查中得知罹癌，抗癌期間仍努力拍攝影集《Overcompensating》，並參與《Elle》相關演出計畫。儘管持續工作賺錢，但高額的癌症治療費用仍讓家庭開支相當吃緊，才會由親友代為發起慈善募款。

好萊塢大導演史蒂芬史匹柏。（翻攝自X）好萊塢大導演史蒂芬史匹柏。（翻攝自X）

親友原本設定募款目標為25萬美元（約新台幣785萬元），未料不到24小時就突破150萬美元（約新台幣4080萬元），短短3天內更累積至250萬美元。包括史蒂芬・史匹柏捐出2.5萬美元（約新台幣78.5萬元）、朱浩偉捐款1萬美元（約新台幣31萬元），以及《阿凡達》女星柔伊・莎唐娜設定每月固定捐助2500美元（約新台幣7.8萬元），讓外界再次看見好萊塢在人情冷暖之外的溫柔力量。

詹姆士的妻子金柏利與6名年幼子女也公開感謝外界的溫暖援助。（翻攝自X）詹姆士的妻子金柏利與6名年幼子女也公開感謝外界的溫暖援助。（翻攝自X）

