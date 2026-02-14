自由電子報
娛樂 最新消息

客家油蔥酥收服韓星味蕾 彭小刀原始林挑戰直呼「根本沒有路」

彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜（左起）、南優鉉、李濬榮挑戰爬客家古道。（客台提供）彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜（左起）、南優鉉、李濬榮挑戰爬客家古道。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，挑戰爬客家古道，面對滿眼雜草，彭小刀忍不住驚呼：「這根本沒有路！」李濬榮立刻與他揮起鐮刀在林間開路。

新的挑戰開始前，美食先聲奪人，面對熱騰騰的客家粄條，李濬榮一吃就停不下來，頻頻追問：「這個真的是重點啊？因為有這個配料，湯才這麼好喝的嗎？」他口中的「靈魂角色」正是油蔥酥，還當場宣布：「我要把油蔥酥帶回韓國！」對客家滋味的著迷溢於言表。一旁的南優鉉也大口嗑粄條，直呼「真的好吃！」卻話鋒一轉笑說：「早上吃到這麼好吃的東西，有點不安耶，該不會等一下要我們做什麼吧？」話才說完，挑戰果然升級。

小隊隨即踏入草叢密布、幾乎沒有路徑的原始林區。面對滿眼雜草，彭小刀忍不住驚呼：「這根本沒有路！」李濬榮立刻與他揮起鐮刀在林間開路；肌肉山山則在一旁不斷提醒「小心、小心」，確保大家腳步穩定，崎嶇山徑讓人步步為營，卻也讓五人默契迅速升溫，儘管路途險峻，五位成員仍保持高度默契。

