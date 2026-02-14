自由電子報
娛樂 最新消息

新海誠封他「日本電影的寶物」 松村北斗為SixTONES爭光：對父母盡孝了

松村北斗領取黃金飛翔賞，新海誠還特別來助陣。（翻攝自IG）松村北斗領取黃金飛翔賞，新海誠還特別來助陣。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《秒速5公分真人版》在台上映中，男主角松村北斗日前獲頒「黃金飛翔賞」，知名動畫導演新海誠驚喜獻花，對松村北斗讚譽有加，「我認為正是因為有『松村北斗』這個寶物，日本電影、日劇能夠展現的故事範圍才會變得更廣！」

松村北斗是星達拓男團（前傑尼斯）的人氣組合「SixTONES」的成員，近年來在影視作品上也有很好的表現，包括《長夜盡頭的微光》《跨越時空的初吻》、《秒速5公分真人版》等等。他在2月4日獲頒「黃金飛翔賞」，謙虛地表示：「我不覺得這是只靠著自己的實力而獲得的獎，都是多虧了選擇我來演出的各位，以及在現場付出時間及勞力的大家，還有在觀看作品後被感動，且將我留在心中的所有人的福。」他強調未來也會繼續為大家帶來活力以及感動，帶著這份責任感繼續活動、精進自己。

松村北斗獲得黃金飛翔賞。（翻攝自IG）松村北斗獲得黃金飛翔賞。（翻攝自IG）

被問到是否有告訴成員這個好消息？松村北斗笑說，因為與成員在一起的時間太長了，很少會主動報告這種事情，「我想他們大概會在網路新聞上看到吧，呀～畢竟有一點害羞。」

松村北斗也分享，他名字的由來與「北斗七星」有關，因為北斗七星會為旅人指引著方向，「父母這麼說的時候，我覺得自己還不是這樣的人，儘管我的內心還沒追上，但希望現實中也能朝這個方向努力。」因此他稱這次得獎，「也總算對父母盡了一點孝道吧！」期待透過自己努力的旅程，成為粉絲們的養分，松村北斗歡迎大家汲取他的能量，直到他枯竭的那一天。

松村北斗在《秒速5公分真人版》中飾演男主角貴樹。（翻攝自X）松村北斗在《秒速5公分真人版》中飾演男主角貴樹。（翻攝自X）

新海誠則回憶起第一次與松村北斗見面是在4年前的《鈴芽之旅》，松村北斗在《鈴芽之旅》中擔任關門師宗像草太的配音，這次松村北斗又演出新海誠代表作《秒速5公分》的真人版。新海誠稱松村北斗給他一種明明就很完美，但感覺還有哪裡是「未完成」的感覺。不過隨著雙方的交流，他發現松村北斗的完美是與生俱來的巨大才能以及遠在那之上的努力所完成的。至於未完成感則是松村北斗那種對於自己工作不滿足，後悔自己是不是能夠做得更好的態度。

「我認為正是因為有『松村北斗』這個寶物，日本電影、日劇能夠展現的故事範圍才會變得更廣！」話鋒一轉，新海誠提到松村北斗也有偶像的身分，「你也是個偶像對吧？恭喜SixTONES也6週年了，平常都帶來閃閃發光的形象，同時也拓展了日本影視作品的廣度，我覺得你是奇蹟般的存在，未來請讓我們看到更多北斗奇蹟的面貌。」

點圖放大body

