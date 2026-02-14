自由電子報
娛樂 最新消息

恢單後首過情人節！大牙赤裸激吻陳謙文全遭攝

大牙。（翻攝自臉書）大牙。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕大牙去年宣布與羽球教練阿廖師和平結束5年婚姻，恢復單身後的她積極投入工作，今（14 日）適逢情人節，她照樣準時出現在三立八點檔《百味人生》的拍攝現場，還在Instagram大方分享同劇演員游詩璟替她拍的工作側拍影片。

大牙（右）與陳謙文（左）拍溫泉激吻戲。（翻攝自Instagram）大牙（右）與陳謙文（左）拍溫泉激吻戲。（翻攝自Instagram）

大牙劇中與陳謙文有感情線，曝光的影片中，赤裸的兩人在溫泉池中激吻，愛意濃到不行，她還在影片開頭打趣形容：「這是一場風和日麗、鳥語花香的偷情戲。」不過這浪漫維持不久，當導演一喊「卡」，還在熱吻的兩人瞬間展現超強默契，立刻把對方推開，陳謙文熱到滿臉通紅，呈現「快發芽」的狀態，大牙則是露出超級厭世的表情，反差超大。

大牙（右）大熱天與陳謙文（左）拍溫泉激吻戲，導演喊卡已不想表情管理。（翻攝自Instagram）大牙（右）大熱天與陳謙文（左）拍溫泉激吻戲，導演喊卡已不想表情管理。（翻攝自Instagram）

原來是氣溫26度，水溫卻高達42度，根本是在拍「三溫暖求生記」，大牙事後自嘲，當時的高溫讓他們完全失去表情管理的能力。她回憶道：「我們幾乎是同時推開對方，然後呈現一個很幣雞的臉，完全沒能力表情控管，太熱了啦！」雖然身為女明星，但大牙顯然完全沒有包袱，她笑說：「那臉真的幣雞到我願意分享。」

