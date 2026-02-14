自由電子報
娛樂 最新消息

吳建豪情人節有喜了 喊話天王周杰倫：拚一下

吳建豪相隔3年發行全新專輯。（相信音樂提供）吳建豪相隔3年發行全新專輯。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Van Ness」吳建豪在白色情人節推出新歌《Ur The Reason》MV，再度邀請曾與BIGBANG、BLACKPINK的Jisoo合作的導演Han Sa-min執導，MV以黑白純色展現最純粹的愛。

如同吳建豪想透過這首歌表達的大愛，他說：「當初英文歌詞寫的是跟愛有關，是一種全世界可以感受的愛，是一種大方的愛，無條件的愛，因此在中文版就往這方向寫。」MV畫面又帥又美，被歌迷封為「純享美貌版」。

吳建豪在白色情人節推出新歌MV。（相信音樂提供）吳建豪在白色情人節推出新歌MV。（相信音樂提供）

巧合的是，近來吳建豪拍攝MV都有出動復古車，從《恆星不忘》、《Dance Until We Die》再到《Ur The Reason》，他打趣說：「想說跟杰倫拚一下，他有很多開車的畫面。」

而在拍攝《Ur The Reason》MV時，原本氣象預報一整週都會下雨，就連拍攝前一天台北也下著大雨，吳建豪一度詢問工作人員是否要拉到南部拍攝？結果到拍攝當天出了大太陽，拍攝一切順利，讓他感動地說：「很幸運，是被祝福的美好一天。」

