娛樂 最新消息

孫協志補辦婚宴「浪漫誓言」曝！5566合體缺一脫口喊：慘了

何妤玟拍下孫協志、夏宇童交換戒指與親吻的甜蜜畫面。（翻攝自IG）何妤玟拍下孫協志、夏宇童交換戒指與親吻的甜蜜畫面。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志與夏宇童去年完成登記結婚後，選在今（14）日情人節這天在寒舍艾美補辦婚禮。由5566成員的彭小刀擔任總招待，而其他成員許孟哲、王少偉也將合體，不過王仁甫因有行程確定缺席，56同台畫面也被賓客之一的何妤玟捕捉。

王少偉（左起）、許孟哲、小刀見證孫協志與夏宇童婚禮。（翻攝自IG）王少偉（左起）、許孟哲、小刀見證孫協志與夏宇童婚禮。（翻攝自IG）

何妤玟稍早拍下孫協志、夏宇童交換戒指與親吻的甜蜜畫面，也在限時動態上發出孫協志、彭小刀、許孟哲、王少偉等人同框團聚，孫協志提到本來這段只有小刀上台，但後續看到王少偉、許孟哲走在後方，他也隨即笑說「我就知道慘了，要變脫口秀了」。

孫協志與夏宇童特別為無法到場的愛犬設置了巨型裝置。（五熊國際提供）孫協志與夏宇童特別為無法到場的愛犬設置了巨型裝置。（五熊國際提供）

由於愛犬NINI無法親自到場，小倆口特別在迎賓區設置一座高達近180公分的巨型NINI裝置，彷彿守護著婚禮入口，除了視覺上的夢幻，童協也在迎賓區貼心邀請專業調酒師現場服務，推出專屬於童協的威士忌特調。小倆口在誓詞時間數度落淚，孫協志感性說：「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

