娛樂 最新消息

婆婆要求初二不准回娘家！媳婦無奈：要做飯給她女兒吃

婆婆要求媳婦留下來煮年菜給女兒吃。（示意圖，麻豆新樓醫院提供）婆婆要求媳婦留下來煮年菜給女兒吃。（示意圖，麻豆新樓醫院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新年到，初二習俗就是回娘家，不過卻有網友反映，婆婆覺得初二太忙，要媳婦在婆家幫忙，這合理嗎？

一名網友就在Threads上發文，透露婆婆叫她今年初二別回娘家，留下來幫忙煮飯，原因是因為大姑、小姑以及孫子們都要回來，「婆婆說她ㄧ個人忙不過來，叫我初三再回娘家，請問脆友們，會不會聽婆婆的話不要回娘家呢？」

貼文一出，網友幾乎一面倒支持她照樣回娘家，「直接拒絕，打電話給大姑小姑叫他們初二早點回家幫廚，不要累壞了自己的媽媽」、「告訴她我媽媽也會在初二很忙，所以我必須回去。你的兩個女兒都回來可以幫你呀」、「訂年菜跟大小姑收錢，或是叫她們自己煮，該回娘家就回家，不要留下來當奴婢」、「他的女兒是女兒，簡直是當別人的女兒是女僕」。

不少網友也有相同的經驗，一名網友建議，把飯煮好、茶泡好、水果都準備好了，「然後在客人準備吃飯的當下，我和先生拿著行李，跟大家說不好意思，我媽那邊在等我們吃飯，抱歉先走了！」另一名網友則分享，20年來都從除夕到初二都在準備年菜，但有一年她突然醒悟，直接從小年夜回娘家到初五，「法律沒有規定要賢慧，我們就不要勉強自己」。

點圖放大header
點圖放大body

