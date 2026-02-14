王淨粉絲站出來！《功夫》限定獨家套票奉上滿滿「乙晶」

王淨在《功夫》飾演的乙晶是片中一大嬌點。（麻吉砥加提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由九把刀執導奇幻動作鉅片《功夫》已在台上映，主要演員柯震東、王淨除了為電影投入高強度武打動作訓練，也持續趁著週末勤跑宣傳。各大影城也推出各種特典搭上這波熱潮，在眾多海報之中，更有影城推出獨家限定款王淨海報及特典，讓粉絲迫不及待準備開搶。

柯震東（左）和王淨情人節忙宣傳《功夫》，到影城擔任一日店長。（記者許世穎攝）

王淨飾演的「乙晶」為片中吸睛「嬌」點之一，同時也是凌霄派唯一女弟子、「功夫團體」唯一的女力，被九把刀點名為「天生的演員」，直言她是整個故事的靈魂。她在片中完成高難度下腰與反制動作，除了擔任「師父」的戴立忍給予高度肯定，連她自己都驚呼，「第一次發現原來我腰力這麼好」。

請繼續往下閱讀...

喜樂時代影城西門今日店推出《功夫》乙晶套票。（喜樂時代影城西門今日店提供）

喜樂時代影城西門今日店日前也宣布推出「獨家限定」的乙晶套票組，內容除了電影票、爆米花及飲料餐點，還加上一張「乙晶」 收藏人物海報，以及一本「乙晶劍法」劇照武功秘笈，都是影城獨家。

這個「乙」招制敵、「晶」準出手、「王」座在此、招財「淨」寶的套票，限量500組，將於2月16日（一）中午12:00於喜樂時代影城西門今日店開賣，詳細購票辦法請洽「喜樂時代影城 西門今日店」粉絲專頁。《功夫》全台熱映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法