爺爺曾長住嘉義！日本孫子免費回「嘉」獻唱：更喜歡台灣了

Hakubi樂團的成員片桐回到爺爺長住的嘉義，免費獻唱。（Ms.kuishinbou提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本京都搖滾樂團Hakubi由主唱兼吉他手片桐與貝斯手Yasukawa Aru組成，片桐的爺爺長期居住在嘉義，對嘉義有著特別的情感，甚至他們的歌曲《何者 / Whoever You Are》MV也是取景於嘉義。農曆年前，片桐也前往嘉義，於嘉義市立美術館前廣場與嘉義市文化公園舉行兩場不插電彈唱，免費入場。她表示，這次選擇回到嘉義演出，是希望親自唱歌給台灣的大家聽。

Hakubi的作品《何者 / Whoever You Are》源於主唱兼吉他手片桐對家族記憶的追溯。她的祖父曾長期居住於台灣嘉義，這段背景成為創作的重要起點。片桐在實際踏上祖父曾生活過的嘉義後，所看見的城市風景與內心湧現的情緒，逐漸凝聚成這首歌的輪廓。作品在強烈與沉靜之間取得平衡，以透明而克制的聲線展開，如同低聲吟誦的祈禱，越過語言與族群的界線，指向對生命本身的凝視與體會。

請繼續往下閱讀...

Hakubi的成員片桐笑說更喜歡台灣了。（Ms.kuishinbou提供）

沿著祖父曾生活過的城市行走，在嘉義所看見的風景與感受到的情緒，逐漸成為《何者 / Whoever You Are》的重要來源。歌曲以強而有力卻平靜透明的音色展開，如同一首祈禱之歌；MV亦回到祖父曾居住過的嘉義拍攝，值得一提的是，作品同時填寫了日文與中文兩版歌詞。

而日前因為《何者 / Whoever You Are》這首歌的緣故，片桐再度回到嘉義，並在嘉義市立美術館前廣場與嘉義市文化公園帶來不插電彈唱，前來聆聽的觀眾人數超出她原本的想像。片桐表示，一開始因語言無法完全溝通而感到些許不安與緊張，但觀眾專注聆聽的神情與溫暖回應，讓她逐漸放下緊張並投入演出。

Hakubi樂團的成員片桐趁著來嘉義之際，品嘗大大小小美食。（Ms.kuishinbou提供）

此外，這次在嘉義的期間，片桐也走訪嘉義文化路觀光夜市，並到源魯熟肉、Supiido、阿福果汁等店家，而能夠實際走在祖父曾生活過的城市街道上，與當地人交流，讓這趟旅程不再只是記憶中的片段，而是具體的經驗。

對片桐而言，這趟嘉義之行，不僅是一次演出行程，也是一段與家族記憶相連的回訪。她表示，在台灣停留的這段時間裡獲得許多人的協助，讓她能造訪不同地方、遇見不同的人，也讓她更加喜歡台灣，留下珍貴回憶。未來，她希望能用自己的語言，直接向台灣觀眾傳達心意，下次見面時能親口說一聲謝謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法