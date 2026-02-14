自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爺爺曾長住嘉義！日本孫子免費回「嘉」獻唱：更喜歡台灣了

Hakubi樂團的成員片桐回到爺爺長住的嘉義，免費獻唱。（Ms.kuishinbou提供）Hakubi樂團的成員片桐回到爺爺長住的嘉義，免費獻唱。（Ms.kuishinbou提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本京都搖滾樂團Hakubi由主唱兼吉他手片桐與貝斯手Yasukawa Aru組成，片桐的爺爺長期居住在嘉義，對嘉義有著特別的情感，甚至他們的歌曲《何者 / Whoever You Are》MV也是取景於嘉義。農曆年前，片桐也前往嘉義，於嘉義市立美術館前廣場與嘉義市文化公園舉行兩場不插電彈唱，免費入場。她表示，這次選擇回到嘉義演出，是希望親自唱歌給台灣的大家聽。

Hakubi的作品《何者 / Whoever You Are》源於主唱兼吉他手片桐對家族記憶的追溯。她的祖父曾長期居住於台灣嘉義，這段背景成為創作的重要起點。片桐在實際踏上祖父曾生活過的嘉義後，所看見的城市風景與內心湧現的情緒，逐漸凝聚成這首歌的輪廓。作品在強烈與沉靜之間取得平衡，以透明而克制的聲線展開，如同低聲吟誦的祈禱，越過語言與族群的界線，指向對生命本身的凝視與體會。

Hakubi的成員片桐笑說更喜歡台灣了。（Ms.kuishinbou提供）Hakubi的成員片桐笑說更喜歡台灣了。（Ms.kuishinbou提供）

沿著祖父曾生活過的城市行走，在嘉義所看見的風景與感受到的情緒，逐漸成為《何者 / Whoever You Are》的重要來源。歌曲以強而有力卻平靜透明的音色展開，如同一首祈禱之歌；MV亦回到祖父曾居住過的嘉義拍攝，值得一提的是，作品同時填寫了日文與中文兩版歌詞。

而日前因為《何者 / Whoever You Are》這首歌的緣故，片桐再度回到嘉義，並在嘉義市立美術館前廣場與嘉義市文化公園帶來不插電彈唱，前來聆聽的觀眾人數超出她原本的想像。片桐表示，一開始因語言無法完全溝通而感到些許不安與緊張，但觀眾專注聆聽的神情與溫暖回應，讓她逐漸放下緊張並投入演出。

Hakubi樂團的成員片桐趁著來嘉義之際，品嘗大大小小美食。（Ms.kuishinbou提供）Hakubi樂團的成員片桐趁著來嘉義之際，品嘗大大小小美食。（Ms.kuishinbou提供）

此外，這次在嘉義的期間，片桐也走訪嘉義文化路觀光夜市，並到源魯熟肉、Supiido、阿福果汁等店家，而能夠實際走在祖父曾生活過的城市街道上，與當地人交流，讓這趟旅程不再只是記憶中的片段，而是具體的經驗。

對片桐而言，這趟嘉義之行，不僅是一次演出行程，也是一段與家族記憶相連的回訪。她表示，在台灣停留的這段時間裡獲得許多人的協助，讓她能造訪不同地方、遇見不同的人，也讓她更加喜歡台灣，留下珍貴回憶。未來，她希望能用自己的語言，直接向台灣觀眾傳達心意，下次見面時能親口說一聲謝謝。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中