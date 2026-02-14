自由電子報
娛樂 最新消息

馬力歐率12位舞者大跳騎馬舞 開場C位主秀直喊壓力大

馬力歐。（民視提供）馬力歐。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，藝人舞蹈PK邀請到馬力歐、Kimiko老師以及藍波老師擔任評審，一開場馬力歐帶領12位KC Studio舞者小朋友還有專業的8位舞者一起大跳《江南Style》的「騎馬舞」，聲勢浩大氣氛拉到最高潮。

馬力歐帶領舞者一起大跳騎馬舞。（民視提供）馬力歐帶領舞者一起大跳騎馬舞。（民視提供）

今年尾牙、業配滿檔的當紅炸子雞馬力歐，見過大風大浪的他錄影前破天荒錄表示：「很久沒接過年特別節目，要站C位領跳其實有點焦慮，前一晚還失眠睡不著」，直呼民視團隊很「瘋」，一個開場這麼大陣仗20個人一起跳，自認跳舞真的非他專長，記舞步又要笑還要記位置，與小朋友跟舞者跳完之後，最後全體主持人以及來賓歌手、評審全部同時要加入跳舞。

馬力歐幽默20人要變成50多人大跳「騎馬舞」，馬力歐說他如果跳錯全場要重來，讓他忍不住喊：「你們知道這壓力多大嗎？」，他苦笑這不是上談話性節目講講話、耍耍寶，話鋒一轉說，好險排他一個人站最C位中間，跳錯方向人家會以為他Solo跟大家不一樣，幽默又謙虛的他讓大家看到可愛的一面。

點圖放大body

