情人節神助攻？王淨、柯震東化身一日店長教戰「看《功夫》大喇舌」

〔記者許世穎／台北報導〕賀歲檔台片《功夫》男女主角柯震東、王淨今（14）日趁著西洋情人節現身影城擔任一日店長，親自與影迷互動、分享跑映後的第一手觀眾回饋，兩人更當場進行「情人節教戰」，笑說想告白、想升溫，不妨就約進戲院看《功夫》大喇舌。

談到近期映後與觀眾的交流，王淨直言收到不少讓她印象深刻的回饋，「有觀眾跟我說第二次看感受更好，第一次可能沉浸在畫面，第二次會更被情感打到。」柯震東也補充，映後碰到許多一般觀眾分享心得，「有些是原著書迷、有些不是，反應都很真實，也滿有趣的。」

柯震東（左）和王淨情人節忙宣傳《功夫》，到影城擔任一日店長。（記者許世穎攝）

適逢情人節，王淨大方傳授「電影告白法」，笑說：「如果你很確定對方也喜歡你，可以一起來電影院看《功夫》，然後直接在電影院大喇舌。」但她也不忘強調前提，「一定要確定對方也喜歡你，如果不是很樂意就盡量不要。」

柯震東聽了連連點頭，認為看電影本來就是很好的娛樂享受，「《功夫》視覺畫面很多、被餵得很滿，有時候會有一點小小害怕，這時候就很適合靠近一點，而且電影最後是溫暖的結局，看完感情真的會升溫。」

柯震東（左）和王淨情人節忙宣傳《功夫》，到影城擔任一日店長。（記者許世穎攝）

被追問是否有「看電影大喇舌」的經驗時，王淨當場一臉困惑反問：「啊什麼是喇舌啊？」柯震東立刻接梗笑說：「好像是一首歌吧。」王淨則認真表示，自己看電影時通常都很投入，「滿認真在看的啦。」

至於情人節計畫，王淨說今天會宣傳電影到很晚，回家搞不好都10點多了，柯震東也說「我妝滿厚的，可能卸妝就要花一小時，還要洗澡上廁所」，直說情人節都忙於工作。

對於社群上的觀眾反饋，王淨透露偶爾會用「柯先生」的帳號回覆大家，「昨天比較忙，如果有機會會再回。」柯震東也坦言自己一直都有「海巡」，「看到很多不同的聲音，有好的有壞的都不錯，代表大家真的有進戲院看。」被點名「柯震東回我，我就去看」時，他笑說：「我還要靠這種東西？《功夫》花很多錢，拍出一部很好看、很爽、很視覺饗宴的電影，才是最重要的。」

柯震東（左）和王淨情人節忙宣傳《功夫》，教大家看電影告白。（記者許世穎攝）

此外，台片《陽光女子合唱團》今天正式登上台灣影史台片票房紀錄，柯震東也展現大器態度，直言不會有壓力，「台灣電影成績越來越好是好事，紀錄本來就是用來打破的。當年《海角七號》創紀錄時，我們拍《那些年》也是以此為目標，良性競爭才能做出更好的作品給觀眾。」《功夫》全台熱映中。

