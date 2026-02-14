驚！230萬美女鋼琴YouTuber宣布來台 日本OL轉行大爆紅

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本美女鋼琴家「哈拉米HARAMI」YouTube訂閱人數已突破230萬，影片累積播放次數超過9億，於2022年成為近15年來首位於日本武道館舉辦個人專場演出的女性鋼琴家。哈拉米HARAMI即將在3月7日於Billboard Live TAIPEI，希望能趁機品嘗台灣美食。

鋼琴家HARAMI首登Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

台北信義區最具質感的表演場地Billboard Live TAIPEI，2026年金馬年才一起跑，就準備了多場從日本空運來台的演出。2月24日是首度登台的次世代全能音樂人春野。3月2日將迎來Jeremy Quartus（Nulbarich）× 鶴 THE CRANE輪番上陣。3月7日則由在YouTube上擁有超高人氣的流行鋼琴家哈拉米HARAMI接力登場，她的YouTube 頻道訂閱人數已突破230萬，影片累積播放次數超過9億，更於2022年成為近15年來首位於日本武道館舉辦個人專場演出的女性鋼琴家。

春野再度來台開唱，台北首場個人演唱會獻Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

春野是來自網路的次世代創作歌曲兼製作人，他在YouTube跟串流平台發表原創作品後，就在年輕人間迅速累積聲量，他打造出令人沉溺的smooth & groovy風格，佐以深具共鳴的歌詞以及溫柔絲滑的嗓音，是近年備受矚目的新世代音樂人。對於2月24日將首次登上Billboard Live TAIPEI演出，春野說：「這次決定在 Billboard Live TAIPEI 舉辦我在台北的首次個人專場演出！希望能和來到現場的大家一起打造一個特別的夜晚！方便的話請務必來現場一同玩樂！」

這次的演出，他表示場地氛圍特別適合放鬆，希望帶來一場溫暖人心的音樂體驗，對台灣並不陌生的他，透露這次想挑戰去年錯過的「阜杭豆漿」，雖然對他來說早起十分的困難。他同時也十分關注華語音樂，特別提到icyball冰球樂團的新專輯讓人印象深刻。面對不同城市的舞台，他坦言演出前壓力不小，但會在安靜空間與熟悉的人相處調整狀態，笑說「腦袋會自動切換模式」。他也俏皮學了句中文「（ ゜- ゜）つロ 乾杯～」，並預告今年將推出完整專輯，邀請大家一同期待這個特別的台北之夜。

Nulbarich首腦Jeremy Quartus聯手鶴 THE CRANE打造靈魂交會的特別之夜。（Billboard Live TAIPEI提供）

Jeremy Quartus（JQ）為樂團Nulbarich的主腦，是位包攬作詞、作曲、製作等的全方位的創作人，自2025 年7月起，以個人企劃形式展開 Jeremy Quartus 的活動。音樂受到HIP HOP、R&B 等黑音影響，並以此為根基，持續追求更私密、更內在、回歸表現本質的音樂表達。對於鶴THE CRANE來說，這次能和Jeremy Quartus合作，他感到榮幸又開心，無論是Nulbarich的活動，或是以Jeremy Quartus個人名義發表的作品，都有一脈相承的強烈律動感。鶴 THE CRANE也期待屆時可以帶Jeremy Quartus品嚐台灣最道地的餐廳鼎泰豐，並於3月2日呈現一場全新靈魂交會的特別之夜。

鶴 THE CRANE接待Jeremy Quartu盼一起吃最道地的鼎泰豐。（Billboard Live TAIPEI提供）

擁有230萬訂閱YouTube頻道的哈拉米HARAMI，憑藉著絕對音感與即興演奏實力，她在世界各地街頭鋼琴的演奏影片掀起話題旋風，也為頻道帶來9億次的觀看。這次3月7日將實現她的心願，登上Billboard Live TAIPEI演出，大學時期曾經跟朋友一起來過台灣旅行的哈拉米HARAMI，對於當時吃過的小籠包美味仍難以忘懷，這次也將滷肉飯、火鍋、珍珠奶茶及古早味蛋糕放進美食清單，將藉著來台演出，抓緊時間大快朵頤。

她也期待可以營造出跟2026年1月首次的海外公演巴黎一樣，透過鋼琴的琴音，跨越語言的隔閡，跟台下觀眾彼此產生共鳴。對於首度來台演出，哈拉米HARAMI坦言非常興奮，並預告將帶來廣受台灣喜愛的日本經典名曲外，也將挑戰台灣的歌曲，邀請大家拭目以待。

事實上哈拉米HARAMI曾經一度放棄成為鋼琴家的夢想，轉而成為一個上班族，後來因為身體狀況欠佳而休息，在那段時間為了轉換心情，第一次到街頭演奏鋼琴，她隨手將影片上傳YouTube，卻意外獲得200萬次的觀看。她說「正因為我曾因不安放棄夢想，沒想到透過YouTube上分享影片，卻發現竟然有這麼多人渴望聽見她的音樂，讓她重新燃起希望」，也因為數位媒介的傳播，讓她成功跟支持她的相遇，並開創出屬於哈拉米HARAMI的獨特道路。

2022年她成為15年來首位登上日本武道館舉辦個人公演的女性鋼琴家。2026年4月她將展開巡迴日本全國47個都道府縣的演出行程。她說「這將是我至今規模最大的一次巡演，現在就已經興奮不已。也非常希望台灣的大家能在來日本旅遊時，一起來參加我的巡演，我會非常開心！期待與大家相見！」

