夏于喬公開寶寶性別哭了 情人節霸氣宣示主權：心已偏

〔記者李紹綾／台北報導〕41歲夏于喬和49歲導演老公林書宇2019年結婚，去年12月開心宣布懷孕，她今（14日）趁情人節噴淚公布寶寶性別，開心說：「我有女兒了。」

夏于喬去年12月以得到「最佳準媽咪獎」宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）

夏于喬去年將金馬獎盃P上「最佳準媽咪獎」，甜喊：「Dear baby，謝謝你來到我的身邊…謝謝你成為2025年我最棒的禮物。」滿滿儀式感閃瞎一票人，當時她形容，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是自己，一個是要用餘生守護的孩子」，字字句句都甜到不行。

請繼續往下閱讀...

夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）

夏于喬拆開卡片那一刻直接飆淚，激動大喊：「OH MY GOD！是女兒，我好開心，SO HAPPY，我有女兒了。」情緒完全藏不住，她原本還告訴自己不要太期待，結果一看到答案，瞬間破功。

夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）

夏于喬在臉書甜寫：「誰說女兒是爸爸的前世情人？抱歉，這輩子她先屬於我。」霸氣宣示主權，還告白：「那一秒，我突然明白，她真的來了。原來愛真的會提前發生。還沒見面，心已經偏了一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法