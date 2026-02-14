自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

夏于喬公開寶寶性別哭了 情人節霸氣宣示主權：心已偏

〔記者李紹綾／台北報導〕41歲夏于喬和49歲導演老公林書宇2019年結婚，去年12月開心宣布懷孕，她今（14日）趁情人節噴淚公布寶寶性別，開心說：「我有女兒了。」

夏于喬去年12月以得到「最佳準媽咪獎」宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）夏于喬去年12月以得到「最佳準媽咪獎」宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）

夏于喬去年將金馬獎盃P上「最佳準媽咪獎」，甜喊：「Dear baby，謝謝你來到我的身邊…謝謝你成為2025年我最棒的禮物。」滿滿儀式感閃瞎一票人，當時她形容，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是自己，一個是要用餘生守護的孩子」，字字句句都甜到不行。

夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）

夏于喬拆開卡片那一刻直接飆淚，激動大喊：「OH MY GOD！是女兒，我好開心，SO HAPPY，我有女兒了。」情緒完全藏不住，她原本還告訴自己不要太期待，結果一看到答案，瞬間破功。

夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）夏于喬得知寶寶是女娃時，興奮落淚。（翻攝自臉書）

夏于喬在臉書甜寫：「誰說女兒是爸爸的前世情人？抱歉，這輩子她先屬於我。」霸氣宣示主權，還告白：「那一秒，我突然明白，她真的來了。原來愛真的會提前發生。還沒見面，心已經偏了一點。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中