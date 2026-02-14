自由電子報
娛樂 電視

金牌造型師跨界百萬直播主 梵緯情人節交出最甜成績單

〔記者李紹綾／台北報導〕曾為無數巨星操刀形象的知名造型師梵緯，近年展現驚人跨界能量，不僅在直播領域累積突破百萬瀏覽人次，更在金牌製作人王珮華的提攜下重拾歌唱熱情。今（14日）適逢西洋情人節，梵緯正式推出「幸福三部曲」最終章單曲《慢慢只有你》，這首作品不僅是梵緯音樂事業的重要里程碑，更被廣大樂迷譽為「最甜陪伴系告白情歌」。

製作人王珮華（右）憑藉專業眼光，邀請梵緯參與八點檔片頭曲及插曲，成功喚醒梵緯（中）對歌唱的生命力。製作人王珮華（右）憑藉專業眼光，邀請梵緯參與八點檔片頭曲及插曲，成功喚醒梵緯（中）對歌唱的生命力。

梵緯從造型界跨足音樂創作，背後推手正是曾製作《犀利人妻》、《大時代》、《愛的榮耀》等多部高收視戲劇的王牌製作人王珮華。王珮華憑藉專業眼光，邀請梵緯參與八點檔《愛的榮耀》片頭曲《愛的進行式》及插曲《星星滑落》、《月娘的愛》，成功喚醒梵緯對歌唱的生命力。

梵緯（右）在因緣際會下結識了錦雯（中）的鐵粉蔡輝雄（左）。（民視提供）梵緯（右）在因緣際會下結識了錦雯（中）的鐵粉蔡輝雄（左）。（民視提供）

在王珮華的鼓勵與提拔下，梵緯更全面投入製作人與創作領域，從作品企劃、音樂方向到後期製作皆親力親為，打造出極具個人色彩的《幸福三部曲》，象徵他在名製作人賞識下，開啟了從「視覺美學」跨向「聽覺情感」的全新篇章。

梵緯推出「幸福三部曲」，首部曲《剛好有你 to Jack》，訴說生命中不期而遇的驚豔緣分。（民視提供）梵緯推出「幸福三部曲」，首部曲《剛好有你 to Jack》，訴說生命中不期而遇的驚豔緣分。（民視提供）

梵緯的音樂靈感多源自於與粉絲的真實互動。他在經營直播期間，不僅累積了百萬點閱的好成績，更在因緣際會下結識了藝人錦雯的鐵粉蔡輝雄。兩人從支持者發展成好友，進而攜手填詞，將直播間中聽見的人生百態與情感片段轉化為動人文字，讓音樂更貼近人心。

梵緯推出「幸福三部曲」，最終章《慢慢只有你》象徵在萬千選擇後，依然堅定留下的那份心意。（民視提供）梵緯推出「幸福三部曲」，最終章《慢慢只有你》象徵在萬千選擇後，依然堅定留下的那份心意。（民視提供）

回顧《幸福三部曲》的旅程，三首歌串起了愛情的完整輪廓：首部曲《剛好有你 to Jack》：訴說生命中不期而遇的驚豔緣分；二部曲《想你是習慣》：呈現愛意在日常瑣碎中悄悄生根；最終章《慢慢只有你》：象徵在萬千選擇後，依然堅定留下的那份心意。

梵緯推出「幸福三部曲」，《想你是習慣》呈現愛意在日常瑣碎中悄悄生根。（民視提供）梵緯推出「幸福三部曲」，《想你是習慣》呈現愛意在日常瑣碎中悄悄生根。（民視提供）

從去年耶誕節到今年情人節，這系列作品被粉絲盛讚為「最甜、最耐聽的陪伴系作品」。梵緯感性表示：「這三首歌是送給所有在愛情中努力的人們，祝大家情人節快樂！」

