娛樂 日韓

宋慧喬也愣住！《單身即地獄5》林琇濱撞臉宋仲基 網：誰分得出來？

〔娛樂頻道／綜合報導〕《單身即地獄5》完結，話題仍越燒越熱，其中男成員林琇濱因神似宋仲基，被封為「小宋仲基」、「翻版宋仲基」，原以為只是網友嘴上說說，沒想到兩人竟真的合照過，網友集體炸鍋，直呼：「這誰分得出來？」

在流出的合照中，林琇濱與宋仲基並肩入鏡，兩人站在粉紫色燈光下，五官輪廓、臉型比例、眉眼神韻幾乎神同步，不少網友第一反應都是：「哪一個才是宋仲基？」、「這不是撞臉，是複製貼上」、「宋慧喬來看都要思考3秒吧」、「真的分不出來誰是本人。」

《單身即地獄5》林琇濱（右）被說激似宋仲基。（翻攝自X，合成圖）《單身即地獄5》林琇濱（右）被說激似宋仲基。（翻攝自X，合成圖）

尤其林琇濱沒刻意模仿造型，自然狀態下就撞臉，更讓人驚呼相似度高得離譜。

林琇濱在《單身即地獄5》中走溫柔理性路線，談吐穩重、表情內斂，和宋仲基過往在《太陽的後裔》裡的斯文軍官形象不謀而合。

網友甚至分析「臉型弧度像、下顎線條像、笑起來的嘴角弧度像」，甚至連「看人的眼神」都像有粉絲笑說：「如果宋仲基去參加戀綜，大概就是這種感覺。」

網挖出琇濱（右）和宋仲基本人合照，真的十分相像。（翻攝自IG）網挖出琇濱（右）和宋仲基本人合照，真的十分相像。（翻攝自IG）

只是話題度爆表同時，也有人理性表示：「只是某些角度像啦」、「本人還是有差」、「氣質像是像，但五官細節不同。」

另外還有網友想像力大開，直說「有沒有機會兩人合作拍戲？」、「乾脆來個「雙宋宇宙」？」、「或者直接客串韓劇好了。」

