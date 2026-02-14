自由電子報
娛樂 音樂

江之島與三浦海岸美成這樣 台灣正妹歌手緊黏日本帥哥被拍

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人BELISH推出全新單曲《星星降落那天 Star Found Us》，MV遠赴日本東京拍攝，實際取景地點涵蓋鎌倉、江之島與三浦海岸，畫面唯美。

本次的拍攝場景經團隊與導演多次討論後拍板定案，希望呈現海邊特有的青春感與流動感。拍攝期間天氣不盡理想，陰天與細雨反而為畫面增添柔軟浪漫的質地，使整體影像更貼近歌曲情緒。

BELISH新歌打造日系微電影風格MV。（BELISH提供）BELISH新歌打造日系微電影風格MV。（BELISH提供）

特別的是，MV由東京藝術大學大學院映像研究科團隊執導拍攝，並與日本演員合作，在日系光影與海岸風景之間鋪陳關於夢想與青春的情感故事。

共同創作劇本的BELISH表示：「自己很喜歡這種像微電影的MV，在歌詞看不到的那面，用影像去拍出它的故事，對我來說是很有魅力的。」透過敘事影像補足歌詞的留白，也讓作品層次更為完整。

歌壇新人BELISH推出全新單曲。（BELISH提供）歌壇新人BELISH推出全新單曲。（BELISH提供）

《星星降落那天 Star Found Us》以溫柔浪漫的旋律，描繪在迷惘與孤獨之中，被一道微光指引方向的瞬間。BELISH身為千禧世代全創作女歌手，擅長吉他自彈自唱，音樂早已融入日常生活。

