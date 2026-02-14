好失禮！瑪格羅比回憶合作男星竟嫌她胖 當場飆髒話「F你，老兄！」

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比推出新片《“咆哮山莊”》重新詮釋文學經典，近日在接受《Complex》與為該片打造原創歌曲的酷娃恰莉（Charli xcx）對談時，透露自己職涯早期曾遇到一名男演員，竟送她一本談「少吃」的書，相當失禮，讓她回想起來忍不住當場飆髒話。

瑪格羅比推出新作《“咆哮山莊”》。（華納兄弟提供）

「在我演藝生涯非常、非常早期時，和我合作的一位男演員送了我一本叫《法國女人不會胖》的書，本質上就是在教你吃得更少」瑪格回憶道，「我當下的反應就是：『哇，F你！老兄』。」她也補充：「他其實就是藉由送我那本書，告訴我應該減肥。我心裡只想：『哇。』」她也提到，自己「完全不知道他現在在哪裡」。

請繼續往下閱讀...

瑪格選擇不點名那位男演員或當時合作的作品，但她2013年演出《華爾街之狼》後開始在好萊塢闖出一片天，還曾三度入圍奧斯卡，包括以《老娘叫譚雅》角逐最佳女主角、《重磅腥聞》入圍最佳女配角，以及以《Barbie芭比》入圍最佳影片（製片身分）。

瑪格羅比在《“咆哮山莊”》展現強大氣場。（華納兄弟提供）

她的新片《“咆哮山莊”》和入圍今年奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪同台主演、由《花漾女子》導演艾莫芮德芬諾執導。導演芬諾大讚瑪格是飾演凱西的不二人選，「凱西是一顆明星，她任性、刻薄，是帶有娛樂性的施虐者，也是挑釁者。她的殘酷令人不安，卻又迷人。關鍵在於找到一個即使你明知不該、仍會原諒她的人，一個全世界都能理解為何你會愛上她的人。」

導演芬諾直言，有那種超大型明星氣場的人很難找，「但瑪格自帶一種所謂的『big dick energy』──不需證明自己的強大自信氣場，這正是凱瑟琳需要的。」

《“咆哮山莊”》全台上映中，Dolby Cinema版本同步上映。上映首日至除夕（2月13至16日），限量隨票贈送「靈魂伴侶款 雙人海報組」；初一（2月17日）加碼送出全球僅有台灣影迷能獲得的「台灣獨家 瑪到成功款燙金酷卡」；初二至初六（2月18至22日）連續5天發送5款電影角色海報，讓影迷天天進戲院、天天都有驚喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法