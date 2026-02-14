自由電子報
娛樂 日韓

《單身即地獄5》李省勳遭爆「前總統李明博」外孫？本人4字回應曝真相

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》播畢後熱度延燒，從三角戀、名場面告白到售後風向，全被網友扒翻天。不料一條最離譜的傳聞：李省勳是韓國前總統李明博的外孫則被韓媒《韓聯社》採訪得出結果。

李省勳（左）證實非李明博的外孫，請大家別再傳了。（翻攝自Naver）李省勳（左）證實非李明博的外孫，請大家別再傳了。（翻攝自Naver）

該都市傳說流傳好一陣子，韓網甚至有人認真分析「外貌神似」、「聲音氣場很像」、「氣質像政商世家出身」等蛛絲馬跡，討論熱度一度壓過節目本身。如今《韓聯社》經採訪本人確認，終於正式闢謠。

《單身即地獄5》節目PD金貞賢受訪時直球回應：「網路上流傳的『李明博前總統外孫說』毫無根據。」有趣的是，製作組還半開玩笑補一句：「因為外貌跟聲音真的太像，我們其實也一度懷疑過。」

韓媒先前挖出李省勳（右）和李明博年輕時神韻相似。（翻攝自Naver）韓媒先前挖出李省勳（右）和李明博年輕時神韻相似。（翻攝自Naver）

不過向李省勳本人確認後，得到的答案是：「絕對不是。」終結這場腦洞大開的家世推理大戲。

李省勳在節目中被封為「歷代級腦性感男」，學歷、談吐與思考邏輯都被大讚成熟穩重。加上外型斯文、聲線低沉，不少觀眾直呼「像財閥二代」、「有政商世家既視感」。

再加上他在節目裡對崔美娜秀的穩定追求，包括冷靜分析、耐心對話到最後告白「想在外面繼續多了解妳」，人設幾乎是理性派戀愛教科書，難怪網友越想越遠。

