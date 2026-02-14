孫協志西洋情人節再婚小11歲夏宇童 前妻是八點檔女神精彩情史曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是浪漫的西洋情人節，孫協志與夏宇童去年完成登記結婚後，選在今天在寒舍艾美補辦。隨著喜訊曝光，孫協志過往兩段備受關注的感情史也再度被提起，包括與丁小芹的一段5年戀情以及和前妻韓瑜的4年婚姻。

孫協志（左）與夏宇童（右）去年完成登記結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

孫協志與丁小芹曾交往5年，約在2008年畫下句點。當時傳出孫媽媽並不贊同這段戀情，丁小芹也曾表示，分手是為了「顧全大局」，坦言緣分已盡，雙方最終各自安好。

丁小芹。（資料照）

隨後孫協志與八點檔女神韓瑜交往並步入婚姻，卻在2015年黯然離婚。外界盛傳導火線與婆媳相處、生育規劃及經濟問題有關。韓瑜受訪曾表示，與前夫完全沒有聯絡，直言：「沒有什麼好聯絡，因為我覺得檯面上的場面有點難看。」2020年孫協志傳出與夏宇童熱戀時，韓瑜也回應：「不甘我的事。」強調不希望再有瓜葛。

韓瑜（左）與孫協志曾有過一段婚姻。（資料照）

如今孫協志離婚10年，與小11歲的夏宇童再婚，向來寵妻的孫協志早已放話：「老婆喜歡最重要。」強調婚禮細節全數尊重另一半意見，幸福模樣溢於言表。

