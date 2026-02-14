自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

孫協志西洋情人節再婚小11歲夏宇童 前妻是八點檔女神精彩情史曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是浪漫的西洋情人節，孫協志與夏宇童去年完成登記結婚後，選在今天在寒舍艾美補辦。隨著喜訊曝光，孫協志過往兩段備受關注的感情史也再度被提起，包括與丁小芹的一段5年戀情以及和前妻韓瑜的4年婚姻。

孫協志（左）與夏宇童（右）去年完成登記結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）孫協志（左）與夏宇童（右）去年完成登記結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

孫協志與丁小芹曾交往5年，約在2008年畫下句點。當時傳出孫媽媽並不贊同這段戀情，丁小芹也曾表示，分手是為了「顧全大局」，坦言緣分已盡，雙方最終各自安好。

丁小芹。（資料照）丁小芹。（資料照）

隨後孫協志與八點檔女神韓瑜交往並步入婚姻，卻在2015年黯然離婚。外界盛傳導火線與婆媳相處、生育規劃及經濟問題有關。韓瑜受訪曾表示，與前夫完全沒有聯絡，直言：「沒有什麼好聯絡，因為我覺得檯面上的場面有點難看。」2020年孫協志傳出與夏宇童熱戀時，韓瑜也回應：「不甘我的事。」強調不希望再有瓜葛。

韓瑜（左）與孫協志曾有過一段婚姻。（資料照）韓瑜（左）與孫協志曾有過一段婚姻。（資料照）

如今孫協志離婚10年，與小11歲的夏宇童再婚，向來寵妻的孫協志早已放話：「老婆喜歡最重要。」強調婚禮細節全數尊重另一半意見，幸福模樣溢於言表。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中